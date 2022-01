Tvrdý odkaz ruskej tenisovej hviezdy austrálskemu publiku: Máte nízke IQ!

V druhom kole Australian Open nastúpila turnajová dvojka proti domácemu miláčikovi Nickovi Kyrgiosovi (26). Daniil Medvedev (25) síce zvíťazil 3:1 na sety, no po zápase mal na austrálskych fanúšikov ťažké srdce.

„Prišiel som sem vyhrať tento duel. A som rád, že som to zvládol. Keď na vás bučia medzi prvým a druhým podaním, nie je to jednoduché. Jediné, čo vám ostáva, je zostať sústredený, byť pokojný a vyhrať," povedal talentovaný Rus bývalej svetovej jednotke Jimovi Courierovi (51) počas rozhovoru priamo na kurte.

Ten sa síce rodákovi z Moskvy snažil vysvetliť, že zrejme došlo k nedorozumeniu, pretože podľa všetkého priaznivci napodobňovali oslavu pokrikom „Siuuu", ktorú preslávil hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo (36), no Medvedev trval na svojom.

„Prepáč. Ja ťa nepočujem. Ľudia, nie je ho počuť, môžete prosím rešpektovať aspoň Jima Couriera. On to tu vyhral, ďakujem. Nechajte ho, prosím, hovoriť. Keď už nerešpektujete nikoho iného, tak aspoň Jima Couriera," apeloval na hlučných divákov.

Šampiónovi vlaňajšieho US Open nepomohol ani odchod do útrob štadióna a v rozhovore pre Eurosport s ostrými vyjadreniami pokračoval. „Nie som naštvaný, len trochu sklamaný. Je to normálne, ak hrajete proti domácemu favoritovi, navyše keď je ním Nick (Kyrgios). Ale mal som brejkbal, druhé podanie a ľudia už jasajú, akoby som urobil dvojchybu. A to je pre mňa sklamanie. Nerobil to každý, ale tí, čo áno, majú pravdepodobne veľmi nízke IQ."