Dočkáme sa boxerského superzápasu? Už čoskoro sa možno proti seba postavia dvaja neporazení velikáni

Vo svete sa začalo uvažovať o boxerskom súboji, ktorý chce vidieť azda každý správny fanúšik.

Podľa promotéra Boba Arumu by sa mohol uskutočniť zápas medzi Tysonom Furym (33) a Oleksandrom Usykom (35). Išlo by o jeden z najlepších duelov 21. storočia, keďže ani jeden z tejto dvojice v profesionálnej kariére doposiaľ neokúsil chuť prehry.

Síce obaja boxeri majú momentálne naplánované zápasy, no mohli by sa dohodnúť, že na svojich súbojoch nebudú trvať, a tak by sa uvoľnila cesta k zorganizovaniu hviezdneho stretnutia medzi neporazenými velikánmi ťažkej váhy. Túto teóriu nepriamo podporil aj manažér ukrajinskej hviezdy. „Teraz sa toho deje veľmi veľa. Všetko čoskoro oznámime."