Slovenský tréner Novaka Djokoviča konečne prehovoril: Je to choré a nesprávne!

Vyhostenie Novaka Djokoviča (34) z Austrálie rozdelilo fanúšikov na dva tábory, no až po vyše piatich dňoch od vynúteného odletu svetovej tenisovej jednotky sa ku kauze vyjadril aj jeho slovenský tréner Marián Vajda (56).

„Muselo to byť pre neho obrovské utrpenie. To, čo mu spravili, ho musí poznačiť. Bol to politický proces. Určite bude mať výrazné následky, ťažko sa z tohto dostane späť do pohody. Bol to zásah aj do jeho súkromia, do rodiny," skonštatoval skúsený kouč v rozhovore pre sport.sk na margo celej situácie.

Na Srbovu stranu sa takisto postavila Martina Moravcová (46), historicky najúspešnejšia slovenská plavkyňa. Tá napísala, aby sa už prestalo delenie ľudí na očkovaných a neočkovaných, dokonca údajne kritizovala „nezdravé" rozhodnutie Austrálčanov. „Absolútne s ňou súhlasím. Bolo to nespravodlivé a nezdravé rozhodnutie, založené na domnienke, že Djokovič by mohol urobiť alebo ovplyvniť niečo, čo sa ešte nestalo," stotožňuje sa s názormi olympijskej medailistky a dodáva, „Martinu si vážim nielen ako skvelú športovkyňu, ale taktiež ako osobnosť a obdivujem ju pre jej postoje. Málokto sa dnes vie ozvať."

Epidemická situácia sa u protinožcov čoraz viac zhoršuje. Covid sa nevyhol ani tenistom. Obhajcovi titulu napriek negatívnym testom a nedávnom prekonaní vírusu však vstup do krajiny aj tak nepovolili. „Je to choré, nesprávne, dôkaz dlhej izolácie. Austrália dopláca na politiku uzatvárania a toto je dôsledok tvrdého presadzovania očkovania. Je to výsledok nastavených pravidiel, pričom verejnú mienku k Novakovi pomáhali vytvárať i zhoršovať najmä média," rozhorčene vraví.