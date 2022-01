Polášek s Peersom úspešne vykročili za obhajobou: Za titulom ich ženie babinec!

Takto si to predstavoval! Tenista Filip Polášek (36) spoločne s austrálskym parťákom Johnom Peersom (33) zvládli úvodné dve kolá štvorhry na Australian Open a úspešne tak vykročil za obhajobou grandslamového titulu.

V piatkovom stretnutí 2. kola zdolali domácich držiteľov voľnej karty Rinkyho Hijikatu s Tristanom Schoolkatem za 96 minút 6:1, 3:6, 6:1. V osemfinále si zmerajú sily s Nemcami Kevinom Krawietzom a Andreasom Miesom.

Obaja majú na turnaji aj obrovskú podporu, keď im palce drží poriadny babinec. Filipovi snúbenica Karin i dve dcérky Karolínka a Olívia-Viktória, Johnovi zase manželka Danielle a taktiež dve dcérky – Ellie a Harper!

Polášek pred štartom prvého grandslamového turnaja absolvoval s Johnom Peersom aj podujatie v Sydney, ktoré dokonca vyhrali. „Bola to pre nás rozcvička pred Australian Open. Chceli sme si otestovať, v akej sme forme pred ostrým štartom sezóny. A môžem povedať, že forma naozaj je. Teraz ju musíme potvrdiť v Melbourne na grandslame,“ povedal pre Nový Čas Filip. A to sa zatiaľ aj darí.

Sú pre mňa podporou

Piatemu nasadenému páru turnaja drží palce v hľadisku aj poriadny babinec. „Vlani som bol v Melbourne bez rodiny, keď­že snúbenica Karin bola tehotná. Teraz je tu so mnou aj s oboma dcérkami. Sú pre mňa veľkou podporou a všetok voľný čas trávim s nimi,“ pokračoval Filip. „Výhodou je aj to, že môj tenisový parťák John tu je tiež so ženou a taktiež majú dve dcérky. Takže staršie baby sa môžu spolu zahrať a partnerky si navzájom vypomôcť. Rozumejú si navzájom veľmi dobre,“ dodal Polášek.