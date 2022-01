Peter Sagan po prekonaní korony opäť trénuje: Takto som znova predýchal covid

Konečne v akcii! Cyklista Peter Sagan (31) po druhý raz úspešne prekonal ochorenie COVID-19. Tento týždeň sa tak mohol opäť posadiť do sedla svojho bicykla. Jeho návrat bol o to zaujímavejší, že sa predstavil v novom pestrofarebnom drese spolu s ďalšími svojimi tímovými kolegami.

Sagan si dobre uvedomuje, že v novej sezóne má čo dokazovať. Vo francúzskom tíme TotalEnergies na neho čakajú veľké výzvy a vedenie si od neho sľubuje viacero významných triumfov. Príchod trojnásobného majstra sveta dokonca spečatili novou kolekciou dresov, ktoré sa vskutku vydarili!

„Nový dres je veľmi pestrofarebný, a to ja milujem. Farby mi pripomínajú šťastie, cítim sa s nimi príjemne. Veľmi ma potešila aj slovenská vlajka, ktorá určite nemôže chýbať. Aj tá dodáva dresu pestrofarebnosť. Mám z toho naozaj dobrý pocit,“ uviedol Sagan so širokým úsmevom na tvári.

V tíme cíti súdržnosť a oceňuje vynikajúcu atmosféru, ktorá je pre neho dôležitá. „Panuje tu naozaj doslova rodinná atmosféra. Vo viacerých tímoch pretekári sedia pri jednom stole a personál pri druhom stole. Ale tu si jednoducho každý príde a sadne si, ku komu chce. Som veľmi šťastný, že tu všetci fungujeme spolu ako jeden tím,“ dodal Sagan a bez problémov porozprával aj o korone.

„Nemohol som nič robiť dlhých sedem dní. Netrvalo to tak dlho ako prvé ochorenie, ale bolo to náročné,“ uzavrel Sagan. Túto sezónu by mal Tourminátor podľa všetkého odštartovať na pretekoch Omloop Het Nieuwsblad, ktoré sú na programe 26. februára.