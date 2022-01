Šokujúce zistenie: Djokovičova firma hľadá liek proti covidu

Svet je plný paradoxov. Srbský tenista Novak Djokovič (34), ktorý je odporcom očkovania proti COVID-19, kúpil s manželkou 80 % podiel v dánskej firme QuantBioRes, ktorá vyvíja lieky proti tomuto zákernému ochoreniu! V stredu to potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Ivan Lončarevič s tým, že Nole kúpil akcie v lete 2020.

Djokovič nie je proti COVID-19 očkovaný a nejasné je jeho prekonanie choroby, čo mu znemožnilo štart na Australian Open a z krajiny ho minulý týždeň vyhostili.

Spoločnosť, v ktorej 20-násobný grandslamový víťaz získal väčšinový podiel, patrí k menším dánskym firmám. Na stránkach tvrdí, že má technológiu nazývanú RRM na vývoj liečebných postupov a liekov na retrovírusy a rezistentné baktérie. Tím tvoria biochemici, fyzici, inžinieri a programátori.

Firma uvádza, že má rôzne štúdie o infekčných mechanizmoch koronavírusu a na svojom webe avizuje štart štúdií rôznych spôsobov liečby tohto ochorenia. „Naším cieľom je vyvinúť novú technológiu na boj proti vírusom a odolným baktériám. Ak to dokážeme s koronavírusom, dokážeme to aj so všetkými ostatnými vírusmi,“ povedal Lončarevič.

Djokovič prežíva krušné chvíle. Po Roland Garros sa už ozval aj Wimbledon, že mu nezaručuje štart. Navyše jeho sponzor Lacoste, s ktorým má zmluvu za 9,4 milióna eur ročne, avizuje, že chce s Novakom (počas kariéry zarobil 118 mil. eur) riešiť aktuálnu situáciu.