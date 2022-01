Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič o nových cieľoch: Byť pod tlakom je moja karma

Je rád, že dostal možnosť pokračovať, a vôbec mu neprekáža, že nebol prvou voľbou. V tomto duchu sa na štvrtkovej tlačovej konferencii vyjadril staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič (48), ktorý dostal zmluvu do konca roka 2023. Podľa jeho slov hráčov nezaujíma, či bol oslovený ako druhý alebo až piaty v poradí, ale aký majú k trénerovi vzťah. Vie, že ak nesplní stanovené ciele, o miesto príde.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Staronový tréner nevidí žiadny problém v tom, ako sa výber reprezentačného trénera realizoval. „Ja som rád, že môžem pokračovať, a je to pre mňa česť. Výkonný výbor mohol osloviť aj piatich kandidátov, ja som to nevnímal negatívne,“ vyjadril sa na úvod Štefan Tarkovič.

Pri jeho opätovnom uvedení do funkcie prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik deklaroval, že v zmluve sú stanovené dva výkonnostné ciele. Prvým je postup zo skupiny C - Ligy národov do béčka tejto súťaže a druhým postup na EURO 2024.

„To je moja karma. Ja som asi nemal žiadnu prácu, pri ktorej by som nebol pod tlakom. Urobím však všetko pre to, aby som naplnil postupové plány,“ pokračoval Štefan Tarkovič.

Na to však budú potrebné oveľa lepšie výkony jeho zverencov, aké predvádzali napríklad na minuloročnom letnom EURO. Nádej jemu a slovenským fanúšikom však dávajú výkony, aké Hamšík a spol. podávali v jesennej časti sezóny.

„Nechystám nejaký radikálny rez v mužstve. Situáciu beriem pozitívnejšie ako pred rokom, keď nebol na koncepčnú prácu čas. Tento rok je lepší, aby sa s mužstvom dalo lepšie pracovať. V marci budú prípravné kempy, kde si budeme môcť vyskúšať veci,“ vysvetľoval Tarkovič, ktorý v najbližšom čase pocestuje za niektorými staršími hráčmi a porozpráva sa s nimi o tom, ako vidia súčasnú situáciu.

Lebo nech je, ako chce, mužstvo čaká v najbližšom čase generačná výmena. „Pre mňa osobne bude rozhodovať výkonnosť, a nie vek. Výmena musí byť kontinuálna,“ dodal Tarkovič.

Nikoho nevyhodí

Štefan Tarkovič neplánuje robiť zmeny v realizačnom tíme, s ktorým pracoval aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. „Oslovil som všetkých a nikto mi nepovedal, že by nechcel so mnou spolupracovať,“ vyjadril sa staronový reprezentačný kouč. S najväčšou pravdepodobnosťou tak budú jeho asistentmi Samuel Slovák a Marek Mintál. Koučom brankárov by mal zostať bývalý gólman Miroslav Seman.