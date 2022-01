Stal sa z LeBrona Jamesa najlepší basketbalista všetkých čias? TOTO doteraz nikto nedokázal!

Rodák z Ohia pokoril hranicu 30 000 nastrieľaných bodov, 10 000 doskočených lôpt a 9 000 asistencií. Momentálne má na svojom konte 36,319 bodov, 10,002 doskokov a 9,908 prihrávok v 1343 zápasoch. Definitívne tak dokázal, že právom je považovaný za najkomplexnejšieho basketbalistu všetkých čias. V tomto ohľade sa mu nepriblížil ani legendárny Michael Jordan (58), s ktorým ho odborníci častokrát porovnávajú. Netreba však zabúdať na to, že LeBron James tieto obdivuhodné čísla môže ešte výrazne navýšiť.

36,319 PTS

10,002 REB

9,908 AST



