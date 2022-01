Prísne limity na halové MS: Zo Slovákov ho zatiaľ splnil len Volko

Vrchol atletickej halovej sezóny budú MS v srbskom Belehrade (18. - 20. marca 2022). Dostať sa na šampionát nebude vôbec jednoduché, keďže Svetová atletika (World Athletics) nielenže výrazne sprísnila kvalifikačné limity, ale obmedzila aj počty štartujúcich v jednotlivých disciplínach.

"Napríklad vo výške, žrdi a viacbojoch počíta len s účasťou 12 skokanov či skokaniek, na 3000 m žien s 15 bežkyňami, ktoré pobežia priamo finále, v diaľke, trojskoku a guli so 16 účastníkmi, v behoch na 800 a 1500 m by malo štartovať len po 18 atlétov. Najpočetnejšie budú hladké šprinty na 60 m s plánovanými 56 účastníkmi a prekážkové šprinty na 60 m so 48 účastníkmi," informoval portál atletika.sk.

Extrémne prísny limit má zo slovenských atlétov na konte zatiaľ len šprintér Ján Volko (Naša atletika Bratislava), ktorý požadovaný čas 6,63 sekundy na 60 m zabehol už vo vlaňajšej halovej sezóne. Limity na belehradské MS je totiž možné plniť od 1. januára 2021 do 7. marca 2022. Ak sa predpokladaný počet štartujúcich nenaplní limitármi, zvyšok účastníkov sa doplní podľa svetového rebríčka k 9. marcu 2022.

Okrem halového exmajstra Európy sa o miestenku na šampionát uchádzajú i ďalší. Šprintérke Monike Weigertovej (Slávia UK Bratislava), ktorá v tomto roku zabehla na 60 m svoj druhý (7,34) a tretí (7,36) najlepší výkon v kariére, a z minulého roka má na konte 7,32, chýbajú k limitu len dve stotinky. Rovnako dve stotinky za limitom je prekážkarka na 60 m Stanislava Škvarková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) vďaka vlaňajšiemu času 8,18.

Štarty v halovej sezóne plánuje aj osemstovkárka Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin), limit je 2:01,50 min. „Prvé preteky, ale len na 600 metrov, absolvujem 30. januára vo švajčiarskom Magglingene. Ďalší potvrdený štart mám 11. februára na mítingu v Metz vo Francúzsku, kde už pobežím osemstovku,“ načrtla Gajanová svoj súťažný program.

Veľmi teoretickú šancu na prísny limit (46,50) alebo dostať sa z kvalifikačného rebríčka medzi 30 štartujúcich by mohli mať ešte štvorstovkári Šimon Bujna (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) a Oliver Murcko (Inter-SC Bratislava). “Keďže v štafete na 4 x 400 metrov nie sú vypísané limity, v prípade adekvátnej výkonnosti štvrťkárov budeme zvažovať, či do Belehradu vyslať naše kvarteto alebo nie,” dodal pre atletika.sk šéftréner SAZ Martin Pupiš.