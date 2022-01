Futbalistka roka by sa nestratila ani v modelingu: Jej fotky vás o tom presvedčia

Jej meno zaniklo v spleti správ o Lewandowskom, Messim, Salahovi, Ronaldovi, atď. Pritom Alexia Putellasová (27) by si zaslúžila aspoň takú pozornosť ako oni.

Ak nie väčšiu! Španielka totiž získal v novembri Zlatú loptu pre naj futbalistku roka a v pondelok ocenenie pre naj futbalistku roka v ankete The Best FIFA Football Awards!

No a k tomu všetkému treba pridať aj to, že záložníčka FC Barcelona, ktorá sa katalánskym klubom vyhrala španielsku ligu, španielsky pohár i ženskú Ligu majstrov, je aj naozaj sexi baba.

Ako prezradila, keby sa držala rodinných tradícií, nikdy by futbal nehrala. Iba by sa naň chodila dívať, ako to robila od svojich šiestich rokov! S otcom vraj cestovala z rodného Mollet del Vallés, aby videl zápas slávnej Barcy!

„U nás bol inak šport číslo jeden basketbal. Hrával ho u nás naozaj takmer každý. Aj ja. No len dovtedy, kým ma za chrbtom rodičov nezaregistroval vo futbalovom klube jeden rodinný priateľ, ktorý mal z toho potom dlho veľmi zle...,“ prezradila sympatická futbalistka. Najlepšia na svete.