Španiel Carreňo Busta zdvihol divákov zo sedadiel: Zahral málo vídaný úder

V treťom sete zahral jeho súper, Holanďan Tallon Griekspoor (25) vysokú loptičku. Tá dopadla na stranu Španiela, ale keďže mala silnú spätnú rotáciu, vrátila sa na stranu Holaďana, tesne za sieť. V tejto chvíli už ale Carreňo Busta šprintoval za loptičkou, musel ale prebehnúť okolo rozhodcu a úder zahral už na polovici súpera. Všetko ale v rámci pravidiel. Carreňo Busta napokon zápas vyhral 3:2 na sety.

