SFZ rozhodol: TOTO bude tréner slovenskej futbalovej reprezentácie

Pokračuje ďalej! Štefan Tarkovič (48) zostáva na poste trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Potvrdil to prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik po stredajšom zasadnutí výkonného výboru v Bratislave.

Tarkovičovi sa skončila platná zmluva k 31. decembru minulého roka. Vedenie SFZ malo najprv o mene reprezentačného kouča rozhodovať v decembri 2021, neskôr to posunulo na január 2022.

"Výkonný výbor dnes pri stopercentnej účasti rozhodol, že Štefan Tarkovič bude trénerom slovenskej reprezentácie. Na náš návrh s Karolom Belaníkom zdvihlo ruky všetkých jeho štrnásť členov. Dnes bol jediný, o ktorom sa na výkonnom výbore hovorilo," informoval Kováčik na brífingu s médiami a dodal:

"Dostal cieľ postúpiť z C-divízie do B-divízie Ligy národov. Zmluva znie do 31. decembra 2023, s tým, že ak nepostúpi do B-divízie, môžeme jednostranne tento kontrakt ukončiť."

O zotrvaní kouča rozhodli nasledujúce faktory: "Rozhodlo to, čo sme videli na jeseň. Ďalej jeho odprezentované názory, komunikácia, atmosféra v mužstve. Podmienky jeho zmluvy sú rovnaké, aké mal aj doteraz (mesačný plat 15.000 eur, pozn. red.). Za postup na ME bude mať prémiu 200.000 eur." Vedenie SFZ od kouča očakáva, že potvrdí výkonnostný progres tímu. "Očakávame, že dobuduje a prebuduje mužstvo tak, ako začal. Aj v kvalifikácii EURO 2024 budeme mať ambíciu postupu. Počkáme si na októbrový žreb, ale pri účasti 24 tímov na ME nemôžeme mať iný cieľ ako postúpiť," objasnil Kováčik.

Jedným z kandidátov na post bol bývalý tréner SR Vladimír Weiss. st. S ním Slováci dosiahli prvý veľký úspech, keď postúpili na MS 2010 v JAR. Na mundiale potom v konkurencii obhajcov z Talianska, Paraguaja a Nového Zélandu prešli do osemfinále, kde vypadli s neskorším vicemajstrom sveta Holandskom. Weiss je však tréner majstrovského Slovana Bratislava, v ktorom bude pokračovať. SFZ pri riešení trénerskej otázky rozhodil siete aj v Česku, neprinieslo to však výsledok.

Štyridsaťosemročný Tarkovič bol v rokoch 2013–2018 asistent trénera A-tímu Jána Kozáka, po jeho odstúpení sa v januári 2019 presunul na post technického riaditeľa SFZ. Práve Ján Kozák Tarkoviča odporučil za svojho nástupcu. Prešovský rodák viedol slovenský výber aj 16. októbra 2018 v prípravnom zápase v Štokholme proti domácim Švédom, duel sa skončil nerozhodne 1:1. Na klubovej úrovni pracoval Tarkovič ako tréner Košíc, Prešova aj Žiliny, dva roky pôsobil ako asistent v Baniyas SCC, prvoligistu v Spojených arabských emirátoch.

Po odvolaní českého kouča Pavla Hapala v októbri 2020 Tarkovič postúpil s tímom na minuloročné EURO, keď SR vo finálovom zápase baráže v Belfaste vo Windsor Parku proti Severnému Írsku vyhrala 2:1 po predĺžení. Pod jeho vedením Slováci zvíťazili aj v nasledujúcom zápase Ligy národov doma proti Škótsku (1:0), o tri dni neskôr podľahli v Plzni Česku 0:2 a z LN napokon vypadli do C-divízie. Najprv mal zmluvu len na tri zápasy, v decembri 2020 mu ju SFZ predĺžil do konca kvalifikácie MS. Na ME Slováci zdolali Poliakov (2:1), no po prehrách so Švédmi (0:1) a Španielmi (0:5) nepostúpili do ďalšej fázy.

Tarkovič sedel na lavičke Slovenska aj v kvalifikácii MS 2022 v Katare, ktorá sa zmestila do celého roka 2021. Slovensko v konečnej tabuľke H-skupiny skončilo na treťom mieste o skóre pred Slovinskom s výslednou bilanciou 3 víťazstvá, 5 remíz a 2 prehry. Na svetový šampionát do Kataru, resp. do jarnej baráže o MS sa nedostalo, rozhodnuté o tom bolo už po októbrových kvalifikačných zápasoch. Postup si z prvého miesta vybojovali úradujúci vicemajstri sveta Chorváti, do baráže z druhého miesta prenikli Rusi.

Spolu viedol tím v 19 zápasoch s bilanciou šesť výhier, osem remíz a päť prehier.



Štefan Tarkovič:

Narodenie: 18. februára 1973 (48 rokov), Prešov

Hráčska kariéra: Tatran Prešov, Doprastav Bratislava, Devín, Artmedia Petržalka

Trénerská a manažérska kariéra na klubovej úrovni: 1994 – 1996 hrajúci asistent trénera TJ SPOJE Bratislava (3. liga), 1997 hrajúci asistent trénera ŠK Svätý Jur (3. liga), 1997 – 1998 asistent trénera ŠK MATADORFIX Bratislava (2. liga), 2005 asistent trénera v Spojených arabských emirátoch v tíme Baniyas SC, 2006 – 2008 asistent trénera 1. FC Tatran Prešov, 2008 – 2011 športovo-technický riaditeľ MFK Košice, 2010 – 2011 hlavný tréner MFK Košice, 2011 hlavný tréner 1. FC Tatran Prešov, 2012 – 2013 asistent trénera MŠK Žilina a riaditeľ akadémie, 2013 hlavný tréner MŠK Žilina

Trénerská kariéra na reprezentačnej úrovni: 1997 – 2002 tréner ženskej reprezentácie do 19 rokov a asistent trénera A-tímu ženskej reprezentácie, 2000 – 2005 skaut slovenskej reprezentácie do 19, 20 a 21 rokov, 2004 – 2005 skaut A-tímu Slovenska, 2009 – 2011 hlavný tréner reprezentácie do 18 rokov a asistent trénera reprezentácie do 19 rokov, 2013 – 2018 asistent trénera A-tímu reprezentácie, 2018 zastupujúci hlavný tréner A-tímu reprezentácie (zápas Švédsko - Slovensko), 2020 hlavný tréner SR

Technický riaditeľ: od roku 2019 je technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu

Trénerská licencia: UEFA PRO

Významné podujatia: ako asistent trénera ME 2016 vo Francúzsku, postup na EURO 2020, tam 3. miesto



Prehľad hlavných trénerov SR v ére samostatnosti:

Jozef Vengloš (od 6. apríla 1993 do 15. júna 1995)

Jozef Jankech (4. júla 1995 – 23. októbra 1998)

Dušan Galis (1. januára 1999 – 23. februára 1999)

Jozef Adamec (26. februára 1999 – 30. novembra 2001)

Ladislav Jurkemik (1. februára 2002 – 31. decembra 2003)

Dušan Galis (1. januára 2004 – 12. októbra 2006)

Ján Kocian (2. novembra 2006 – 30. júna 2008)

Vladimír Weiss st. (7. júla 2008 – 31. januára 2012)

Stanislav Griga a Michal Hipp (26. apríla 2012 – 13. júna 2013)

Ján Kozák st. (2. júla 2013 – 14. októbra 2018)

Pavel Hapal (24. októbra 2018 - 16. októbra 2020)

Štefan Tarkovič (od októbra 2020-?)