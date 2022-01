Zvrat vo vzťahu Vémolu s Lelou? Najskôr drsný rozchod, teraz spoločný výlet

Najskôr búrlivý rozchod a potom spoločný výlet do sveta luxusu. Český zápasník MMA Karlos Vémola (36), ktorý pred týždňom oznámil rozchod s partnerkou Lelou Ceterovou (32), trávi teraz s Lelou spoločný výlet v Dubaji!

Vémola, ktorý sa koncom minulého roka stal druhý raz otcom, Lela priviedla na svet synčeka Rockyho, však tvrdí, že nejde o žiadny romantický výlet.

"Mal som už dlhšie plánovanú cestu do Dubaja, kvôli sponzorom a spolupráci ohľadom NFT," vysvetľuje svoju cestu do Dubaja Vémola.

Prečo ale zobral so sebou partnerku, ktorá ho podvádzala s jeho kamarátom a s ktorou sa rozišiel? "Lela ma poprosila, aby som ju vzal so sebou. Či sme spolu, alebo nie, nechcem ju v takom strese. A hlavne nechcem, aby to vnímali deti. Rocky je možno malý, ale Lili je na to citlivá. Lela bola v strese, že nemôže ísť ani nikam z domu, že ju niekto všade fotí. Chcela vypadnúť, tak som ju prosto vzal so sebou. To je celé. Zariadil som stráženie detí, prišla moja mama s babičkou," vysvetlil Vémola.