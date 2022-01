Molčan po výhre nad ruským lucky loserom: Také kŕče som ešte nezažil

Slovenský tenista Alex Molčan (24) sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V premiére v hlavnej súťaži v Melbourne zdolal ruského "lucky losera" Romana Safjulllina 6:3, 7:6 (9), 5:7, 7:6 (6).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Najlepší slovenský singlista mal pôvodne nastúpiť proti ôsmemu nasadenému Casperovi Ruudovi, Nór však odstúpil z turnaja pre zranenie členka.

Molčan sa o zmene súpera dozvedel na poslednú chvíľu, no nevyviedla ho z miery. V úvode duelu so Safjullinom si po rýchlom brejku vybudoval náskok 3:0 a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve viedol Rus 5:2, no Molčanovi sa podarilo vyrovnať na 5:5 a vynútiť si tajbrejk. V ňom nevyužil zverenec Karola Becka za stavu 6:3 tri setbaly, v dramatickej koncovke však napokon slávil úspech.

O osude tretieho setu rozhodol Safjullinov brejk za stavu 5:5. Molčan následne požiadal o medical time out a nechal si ošetriť stehno. Vo štvrtom dejstve mal opäť navrch, v ôsmom geme prelomil podanie súpera a za stavu 5:3 išiel podávať na víťazstvo v zápase. Sajfullin však kontroval rebrejkom, vyrovnal na 5:5 a rozhodnutie padlo až v tajbrejku. V jeho úvode odskočil Molčan Rusovi na 5:1, no ten otočil na 6:5 a mal setbal. Slovenský daviscupový reprezentant však následne získal tri loptičky za sebou. V 2. kole ho čaká Španiel Pablo Andujar. Pôjde o ich prvý vzájomný zápas na profesionálnom okruhu.

"Som neskutočne rád, že sa mi to podarilo zvládnuť. Takýto zápas som vo svojej kariére ešte nemal, navyše to bolo na grandslame. Je to niečo, čo si budem pamätať veľmi dlho, pretože takéto kŕče som v obidvoch nohách ešte nezažil. Popravde ani neviem, ako sa mi ten tajbrejk podarilo zvládnuť. Nepamätám si ani jednu loptu okrem konca, kedy viem, že súper zahral do autu. Som naozaj rád, lebo v piatom sete by som už nedokázal behať. Teraz musím poriadne zregenerovať a pripraviť sa čo najlepšie na ďalší zápas," povedal Molčan pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ).