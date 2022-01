Blues vyvesili Prongerovo číslo: Dojemné spomienky na Paľa Demitru († 36)

Bývalý kanadský hokejový obranca Chris Pronger (47) sa od St. Louis Blues dočkal veľkej pocty. Pred domácim zápasom NHL s Nashvillom Predators vyvesili pod strop Enterprise Center jeho dres s číslom 44.

Počas slávnosti si spomenul aj na slovenského útočníka Pavla Demitru († 36), s ktorým si v tíme "bluesmanov" zahral viac ako šesť sezón.

Pronger strávil v St. Louis polovicu z 18-tich sezón, z toho v šiestich nosil na drese kapitánske "céčko". Na ceremónii bola celá rodina 47-ročného hlavného aktéra udalosti a nechýbali jeho viacerí bývalí spoluhráči na čele s legendárnym obrancom Alom MacInnisom.

"Budem hovoriť aj o mojich spoluhráčoch. Nemôžem spomenúť všetkých, ale spomeniem aspoň niekoľkých," povedal. Pronger. TASR z 15-minútového príhovoru zdôrazňuje výrazný úsek, v ktorom dojímavo hovorí o Demitrovi, hneď po svojom životnom kamarátovi, brankárovi Jamiem McLennanovi: "Bolo mi nesmiernou cťou byť v tíme a trénovať s hráčom ako bol Pavol Demitra," odznel prvý hold legende slovenského hokeja.

Vtedy príhovor prerušil veľký potlesk v Enterprise Centre, ale Pronger o Demitrovi pokračoval: "Bol to nesmierne talentovaný hokejista, ktorý neznášal prehry. Na každom tréningu sa chcel ukázať a súperiť s ním bolo pre mňa obohacujúce. Rád som sledoval jeho prácu s pukom, bol mimoriadne nadaný. Vždy som sa snažil z jeho hry zobrať čo najviac aj smerom k našim súperom v play off. Viem, že po tej smutnej udalosti, to nemali v rodine ľahké, želám jeho manželke Maji a deťom veľa síl a úspechov. Pavol je už v nebi a veľmi nám chýba.

Do St. Louis prišiel člen Hokejovej siene slávy v Toronte v roku 1995 z Hartfordu Whalers výmenou za Brendana Shanahana. Transakcia, ktorý spravil vtedajší generálny manažér a tréner Blues Mike Keenan, sa stretla s veľkou nevôľou fanúšikov. Pronger si však neskôr získal srdcia priaznivcov St. Louis a stal sa jedným z najlepších hráčov v klubovej histórii. V 598 zápasoch základnej časti NHL nazbieral v drese Blues 356 bodov. V sezóne 1999/2000 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny a takisto aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu.

Pred Prongerom sa dočkali od Blues rovnakej pocty Al MacInnis (č. 2), Bob Gassoff (3), Bob Plager (5), Barclay Plager (8), Brian Sutter (11), Brett Hull (16) a Bernie Federko (24).

Pronger obliekal dres Blues v rokoch 1995-2004, potom odohral jednu sezónu v Edmontone Oilers, tri v Anaheime Ducka a kariéru zakončil po troch sezónach vo Philadelphii Flyers v roku 2012. S Ducks získal v roku 2007 Stanleyho pohára. Stal sa členom elitného Triple Gold Clubu, keďže vybojoval zlato na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a získal Stanleyho pohára.