Úvodný zraz vodnopólovej reprezentácie vyplnia zápasy v Miškolci

Slovenská mužská vodnopólová reprezentácia má pred sebou mimoriadne nabitý rok 2022, ktorý sa pomaly začína napĺňať v metropole východu úvodným sústredením.

To je na programe od 18. do 21.januára 2022 a trénerská dvojica Peter Nižný a Karol Bačo mladší bude mať k dispozícii na úvodnom výcvikovom tábore 14 hráčov.

Zraz realizačného tímu a nominovaných hráčov je na pláne v utorok v Košiciach, následne je pripravená úvodná tréningová jednotka. V stredu a vo štvrtok naši vodnopóloví reprezentanti trénujú v Košiciach na pravé poludnie a večer sa presúvajú do maďarského Miškolca. S účastníkom najvyššej maďarskej súťaže MVLC Miškolc, ktorého trénuje Ladislav Vidumanský starší a ktorého čiapočku oblieka dvojica reprezentantov Slovenska Tomáš Hoferica a Lukáš Seman, odohrajú prípravné zápasy.

"Úvodný výcvikový tábor bude zameraný hlavne na to, aby sa chlapci zohrali a zvykali si na seba. Samozrejme, pritom nácvik obrannej a útočnej činnosti, presilové hry a hlavne produkcia presilových hier. Očakávam, že kondícia nebude najlepšia po takmer dvojmesačnej pauze, ale postupným tréningovým zaťažením sa to bude určite zlepšovať. Som rád, že večere budeme tráviť v Miškolci s tamojším prvoligovým mužstvom, pretože to bude pre nás zároveň výborný sparingpartner, za ktorým netreba cestovať ďaleko. Hlavne potrebujeme, aby sme si zvykli na tvrdosť a rýchlosť v osobných súbojoch, ktorými je maďarská liga povestná," prezradil viac o svojich očakávaniach tréner Slovenska Peter Nižný.

Trénerskej dvojici Peter Nižný a Karol Bačo mladší bude celkovo k dispozícii 14 hráčov. Budú Slovensko vo Svetovej lige v talianskom Terste a v následnej kvalifikácii o postup na ME, ktorá sa bude hrať v gruzínskom Tbilisi reprezentovať tí istí hráči ?

,,O tom je ešte veľmi skoro hovoriť. Stať sa môže čokoľvek a je priskoro túto tému uzatvárať. Preto som v tomto smere ešte kľudný a samozrejme, že sa budeme snažiť si vybrať tých najschopnejších," dodal Nižný.

Nominácia hráčov:

Róbert Kaid ml., Andrej Kováčik, Branislav Balogh, Patrik Adamec, Patrik Tisaj, Peter Varga, Marco Mihál, Tomáš Zolovčík, Boris Juhász, Radovan Pieter, Milan Matejka, Michal Varga, Adam Šimkovič, Alexander Ravinger.