Poriadne rušná premiéra pre Molčana: Nečakaná zmena pred zápasom, potom postup!

Slovenský tenista Alex Molčan (24) sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

V premiére v hlavnej súťaži v Melbourne zdolal ruského "lucky losera" Romana Safjulllina 6:3, 7:6 (9), 5:7, 7:6 (6). Najlepší slovenský singlista mal pôvodne nastúpiť proti ôsmemu nasadenému Casperovi Ruudovi, Nór však odstúpil z turnaja pre zranenie členka.

Molčan sa o zmene súpera dozvedel na poslednú chvíľu, no nevyviedla ho z miery. V úvode duelu so Safjullinom si po rýchlom brejku vybudoval náskok 3:0 a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve viedol Rus 5:2, no Molčanovi sa podarilo vyrovnať na 5:5 a vynútiť si tajbrejk. V ňom nevyužil zverenec Karola Becka za stavu 6:3 tri setbaly, v dramatickej koncovke však napokon slávil úspech.

O osude tretieho setu rozhodol Safjullinov brejk za stavu 5:5. Molčan následne požiadal o medical time out a nechal si ošetriť stehno. Vo štvrtom dejstve mal opäť navrch, v ôsmom geme prelomil podanie súpera a za stavu 5:3 išiel podávať na víťazstvo v zápase. Sajfullin však kontroval rebrejkom, vyrovnal na 5:5 a rozhodnutie padlo až v tajbrejku. V jeho úvode odskočil Molčan Rusovi na 5:1, no ten otočil na 6:5 a mal setbal. Slovenský daviscupový reprezentant však následne získal tri loptičky za sebou. V 2. kole ho čaká Španiel Pablo Andujar.

Muži - dvojhra - 1. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Roman Safjullin (Rus.) 6:3, 7:6 (9), 5:7, 7:6 (6).