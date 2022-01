Tréner Peter Kukučka hodnotí šampionát: Prečo sme nepostúpili zo skupiny?

Hádzanári Slovenska splnili na ME 2022 dva ciele, no tretí, odvážnejší, bol už nad ich sily. Výkonmi si vyslúžili potlesk divákov a vybojovali aj premiérové víťazstvo, no postup do ďalšej fázy už nedosiahli.

"Jedným z pozitív je, že mladí hráči získali skúsenosti z náročných zápasov," povedal tréner Peter Kukučka.

Slováci vstúpili do šampionátu prehrou s Nórskom o 10 gólov (25:35), no v ďalšom zápase zdolali Litvu (31:26), čím dosiahli historicky prvé víťazstvo Slovenska na ME. Tým splnili jeden z cieľov a zároveň sa priblížili k postupu do ďalšej fázy. Do karát im však nezahralo nečakané víťazstvo Ruska nad Nórskom (23:22), po ktorom potrebovali zdolať Rusov o šesť gólov. Táto méta bola nad ich sily a za Rusmi zaostávali od úvodu zápasu. Napokon ho prehrali o deväť gólov (27:36).

"Celý prvý polčas bol zlý. Mali sme problém presadiť sa proti robustnej a silnej obrane súpera. Z viacerých šancí sme nedali góly a stratili sme sebavedomie. Potom nás Rusi "valcovali" druhou vlnou. Nestíhali sme sa vracať alebo prestriedať. Mali sme aj dve zbytočné oslabenia, skrátka celý prvý polčas bol nevydarený. Pred druhým dejstvom sme si povedali, že sa ho pokúsime vyhrať. To sa nám aj podarilo, za čo sme radi," konštatoval Kukučka.

Jeho zverenci po víťazstve nad Litvou predpokladali, že Rusi podľahnú Nórom a v takom prípade by Slovákom k postupu stačilo akékoľvek víťazstvo nad Ruskom. "Asi na nás doľahol tlak z nutného víťazstva o šesť gólov. Keď nám Rusi odskočili na tri góly, tak sme už boli mínus deväť a je možné, že to následne ovplyvnilo ďalší priebeh zápasu. Myslím si však, že až na výbuch v prvom polčase s Rusmi sme sa prezentovali celkom dobrou hrou," povedal Kukučka.

Jeho mužstvo sa chcelo ukázať nielen divákom v košickej Steel aréne, ktorá bola dejiskom základnej F-skupiny, ale aj tým v Bratislave. Znamenalo by to postup medzi 12 najlepších tímov šampionátu, čo by bol ďalší historický míľnik. "Mali sme cieľ predstaviť sa aj v Bratislave a myslím si, že to bolo v našich silách. Nechceme sa vyhovárať alebo hovoriť, čo by bolo, keby... Nikto však nepočítal, že Rusi zdolajú Nórsko, no napokon všetkých presvedčili, že majú veľkú kvalitu," povedal Kukučka.

Slováci napokon obsadili v štvorčlennej F-skupine 3. miesto so skóre 83:97. Výsledný dojem z vystúpenia Slovákov výrazne ovplyvnilo víťazstvo nad Litvou, vďaka ktorému hovoril prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša o pozitívnom hodnotení: "Po športovej stránke je víťazstvo nad Litvou to najlepšie, čo sme dokázali na týchto ME. Pôsobenie nášho tímu na ME hodnotíme pozitívne. Zápas s Ruskom nám síce nevyšiel, no splnili sme dva ciele, ktoré sme mali. Prvý bol zanechať dobrý dojem a druhý dosiahnuť prvé víťazstvo. Tretí cieľ bol skôr v rovine želaní a hovoril o tom, že by sme sa chceli dostať medzi 12 najlepších tímov."

V 19-člennom kádri slovenského mužstva bolo až 15 hráčov, ktorí v Košiciach debutovali na ME. Výkony viacerých z nich potešili trénera. So 16-timi gólmi sa k lídrom zaradila 23-ročná spojka Jakub Prokop, potenciál ukázali Marek Hniďák, Tomáš Smetánka, Martin Potisk i ďalší. "Mladí hráči nazbierali skúsenosti z náročných zápasov, v ktorých ide o veľa a je v nich tlak. Myslím si, že sa v našom tíme ukázalo viacero hráčov, na ktorých môžeme v budúcnosti stavať," poznamenal Kukučka.

Ešte pár dní pred turnajom hrozilo, že sa zápasy v Bratislave a Košiciach budú hrať bez publika. Napokon však mohli byť tribúny zaplnené na 25 percent kapacity, čo znamenalo vyše 2000 možných divákov. Na zápasoch slovenského tímu v Košiciach nebola táto kapacita naplnená, postupne ich videlo 1568, 1504 a 1290 divákov. Tí vytvorili domácemu tímu žičlivé prostredie s potleskom aj po prehrách. "Prázdna hala bol veľký strašiak, preto sme veľmi vďační, že sme mohli mať tých 25 percent kapacity. Týmto ďakujem divákom v Košiciach, ktorí aj v malom počte vytvorili výbornú atmosféru. Hráči si to užívali a pomohlo im to. Nedá sa to porovnať s atmosférou v Budapešti či Szegede, kde sú haly vypredané, no my sme radi aj za toto," dodal Holeša.



Výsledky SR na ME 2022:

SR - Nórsko 25:35 (11:15)

SR - Litva 31:26 (15:8)

SR - Rusko 27:36 (9:19)



Góly SR: Tomáš Urban 20, Jakub Prokop 16, Martin Slaninka 6, Patrik Hruščák 6, Tomáš Smetánka 6, Oliver Rábek 5, Marek Hniďák 5, Martin Potisk 5, Lukáš Péchy 4, Martin Briatka 4, Dominik Kalafut 4, Ľubomír Ďuriš 1, Šimon Macháč 1.



Slovensko na ME:

2006: 3 0 0 3 71:100 0 12. miesto

2008: 3 0 0 3 78:101 0 12. miesto

2012: 3 0 1 2 70:92 1 12. miesto

2022: 3 1 0 2 83:97 2 ?