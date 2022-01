Kučová po postupe z prvého kola: Som rada, že mi vyšla odplata za Adelaide

Slovenská tenistka Kristína Kučová (31) sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolala Japonku Misaki Doiovú 6:3, 7:5 a odplatila jej prehru z januárového podujatia WTA v Adelaide.

Jej ďalšou súperkou bude Rumunka Sorana Cirsteová, ktorá vyradila dvadsiatu nasadenú Češku Petru Kvitovú 6:2, 6:2.

S Cirsteovou má nová slovenská ženská singlová jednotka negatívnu bilanciu 0:1. Pred piatimi rokmi jej podľahla v troch setoch na turnaji v čínskom Šen-čene. Postupom do 2. kola Australian Open Kučová vyrovnala svoje maximum na úvodnom podujatí veľkej štvorky z roku 2017.

V Melbourne Parku má už istú prémiu 154.000 austrálskych dolárov pred zdanením a 70 bodov do svetového rebríčka WTA. "Teší ma, že som vyhrala a odplatila Doiovej prehru z Adelaide, kde to bolo na tri sety. Nemám rada súperky, ktoré hrajú takýmto nepríjemným štýlom a točia to," uviedla pre Slovenský rozhlas mladšia zo sestier Kučových.

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Kristína KUČOVÁ (SR) - Misaki Doiová (Jap.) 6:3, 7:5, Daria Kasatkinová (Rus.-25) - Stefanie Vögeleová (Švajč.) 6:3, 6:1, Magda Linetteová (Poľ.) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:4, 7:5, Maddison Inglisová (Austr.) - Leylah Annie Fernandezová (Kan.-23) 6:4, 6:2, Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-10) - Anna Bondarová (Maď.) 6:2, 6:1, Hailey Baptisteová (USA) - Caroline Garciová (Fr.) 4:6, 7:6 (4), 6:3, Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Emina Bektasová (USA) 7:5, 6:4, Samantha Stosurová (Austr.) - Robin Andersonová (USA) 6:7 (5), 6:3, 6:3, Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Oceane Dodinová (Fr.) 2:6, 7:5, 6:3, Anett Kontaveitová (Est.-6) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:2, 6:3, Markéta Vondroušová (ČR-31) - Priscilla Honová (Austr.) 6:2, 6:3, Iga Swiateková (Poľ.-7) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:3, 6:0, Garbine Muguruzová (Šp.-3) - Clara Burelová (Fr.) 6:3, 6:4, Sorana Cirsteová (Rum.) - Petra Kvitová (ČR-20) 6:2, 6:2, Rebecca Petersonová (Švéd.) - Daria Savilleová (Austr.) 6:2, 6:3, Alize Cornetová (Fr.) - Viktorija Tomovová (Bul.) 6:3, 6:3, Elise Mertensová (Belg.-19) - Vera Zvonariovová (Rus.) 6:4, 7:5.