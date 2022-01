Biatlon raritnú štafetu žien nepostaví: Prečo sestry Remeňové nejdú do Pekingu?

Mohla to byť olympijská rarita! Vo farbách Slovenska v olympijských zápolenia v Pekingu mohli štartovať dve sesterské dvojice. Sestrám Fialkovým mali robiť spoločnosť v štafete sestry Zuzana a Mária Remeňové (21).

Mali na to všetky predpoklady i výsledky v sezóne, no nespĺňajú tú najdôležitejšiu podmienku organizátorov: nie sú zaočkované.

„Vzhľadom na to, že je požiadavka zo strany čínskych organizátorov očkovanie proti covidu, tak v tomto prípade je účasť sestier Márie a Zuzany Remeňových vylúčená. Rovnaká požiadavka je aj zo strany organizátora majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v USA od 23. februára do 2. marca, takže ani tam nebudú môcť sestry Remeňové vycestovať,“ povedal na margo ich nenominovania prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

Biatlonové nominácie sa uzatvorili po víkende v Ruhpoldingu, kde sa rozdalo 210 miesteniek, po 105 pre mužov aj ženy. V každých pretekoch budú môcť nastúpiť maximálne štyria pretekári za danú krajinu + ďalší dvanásti na základe voľných kariet. Slovenský biatlon, ktorý je najúspešnejším zo zimných športov pod Tatrami v ére samostatnosti, postaví na štart štyroch mužov (Michal Šima, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik a Matej Baloga) a štyri ženy (Paulína a Ivona Fialkové, Henrieta Horvátová a Veronika Machyniaková), ktorých čaká v horskom stredisku Chua-lin-tung neďaleko mesta Čang-ťia-kchou neľahká úloha aspoň trochu sa priblížiť výsledkom z doby, keď biatlonovú káru ťahala Nasťa Kuzminová!

Tri medaily?

A to zlato, striebro a bronz predpovedala pre Slovensko spoločnosť Gracenote Sports, ktorá sa venuje štatistickej analýze športových súťaží po celom svete, ale ktorá nezverejnila v ktorých odvetvia by Slováci tieto medaily získali. Zisk by bol rovnaký ako pred štyrmi rokmi, keď všetky cenné kovy (1 - 2 - 0) získala Nasťa Kuzminová. Bude to v Pekingu zasa šou jednej športovkyne?