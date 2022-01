Vlhová pred ZOH v Pekingu: Dvoje preteky a veľká obava o zdravie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa po zisku malého glóbusu za slalom začína postupne koncentrovať na ZOH v Pekingu, na ktorých nastúpi s veľkými očakávaniami.

Najväčšie obavy pred odletom do Číny má o zdravie, pred koronavírusom sa chráni, ako sa len dá. Pred ZOH sa ešte predstaví vo Svetovom pohári v obrovskom slalome v Kronplatzi, možný je aj jej štart v super-G v Cortine d´Ampezzo.

Do Pekingu poletí Vlhová s dobrým pocitom, pretože splnila prvý cieľ v sezóne. Tým bol triumf v celkovom hodnotení slalomu. "Náš cieľ bol vyhrať malý glóbus, ten sme splnili. Urobili sme v tíme maximum a sme spokojní. Ale ešte máme pred sebou druhú časť," uviedla Vlhová na pondelkovom online brífingu.

Pred ZOH si slovenská reprezentantka vyskúšala aj kĺzavé disciplíny, v rakúskom Zauchensee štartovala uplynulý víkend v zjazde a super-g. Obsadila v nich 26., resp. 18. miesto. "Pocit bol dobrý, víkend splnil účel, chceli sme si to vyskúšať na dlhých lyžiach," zhodnotila Vlhová.

Reagovala aj na svoju vnútornú zmenu, najmä na vplyv nového trénera v jej tíme Maura Piniho: "Ja sa cítim vo vnútri veľmi dobre a neviem to skryť. Veľakrát som počula, že sa viac smejem a vyzerám spokojnejšie. Lyžovanie ma teraz veľmi baví a užívam si ho. V uplynulej sezóne som sa trochu strácala. Príchodom Maura sa zmenilo veľmi veľa vecí. On mi dodal novú radosť z lyžovania a baví ma to."

Švajčiarsky tréner jej slová potvrdil: "Petrin úsmev je výsledok jej výsledkov. Pre mňa je dôležité pracovať s dobrou energiou. Tím pracuje od začiatku sezóny veľmi, veľmi dobre. Petra vyhrala obe súťaže v Levi, čo bolo pravdepodobne najdôležitejšie pre vývoj celého ročníka."

Prvoradým cieľom v tejto sezóne je pre celý tím Vlhovej uspieť na zimnej olympiáde. Pini viedol na ZOH 2006 v Turíne Španielku Mariu-Jose Riendovú-Contrerasovú, o štyri roky neskôr vo Vancouveri mužov Švajčiarska a v Soči 2014 Slovinku Tinu Mazeovú. "Nepozerám sa na to, že on má skúsenosti z olympiády, ale na to, aký je človek. On mi dáva naozaj obrovský pokoj a som s ním šťastnejšia. Ja sa preto ničoho nebojím, lebo mám okolo seba skvelých ľudí," povedala Vlhová.

Jej tréner ešte predtým načrtol, aký program čaká Vlhovú na čínskej olympijskej zjazdovke: "Olympijské hry môžu zmeniť váš život, šampiónom zostanete navždy. Je to minúta pretekov raz za štyri roky, najlepší športovci sa zúčastnia možno tak na troch ZOH. Úspech dneška nie je záruka úspechu zajtrajška, ale ideme tam so sebadôverou. Na štarte je športovec už sám za seba, môže sa prihodiť veľa vecí. Snažíme sa však pripraviť čo najlepšie, pre každého to bude nové, v tomto dejisku ešte nikto poriadne nebol. V Schladmingu to bola podobná situácia, všetci sú na rovnakej štartovej čiare. Sústredíme sa na prvý týždeň ZOH s obrovským slalomom a slalomom, pôjdeme aj kombináciu a super-G, v ktorej podľa mňa môže byť pravidelne v top 5. O štarte v zjazde sa rozhodneme na poslednú chvíľu."

Ešte pred odletom však bude Piniho zverenka štartovať minimálne na jedných pretekoch SP. "V uplynulom čase sme absolvovali veľa pretekov v slalome a obrovskom slalome, potrebujeme tri, štyri dni úplného oddychu s našimi rodinami. Doteraz sme sa sústredili na Svetový pohár, už však musíme myslieť na zimné olympijské hry. Stretneme sa vo štvrtok, v utorok 25. januára absolvujeme obrovský slalom v Kronplatzi. Predtým v Cortine d´Ampezzo nepôjdeme zjazd, v sobotu sa rozhodneme, či nastúpime na super-G. Potom už pripravíme detaily pred letom do Číny. Čakajú na nás veľmi dôležité dva týždne, musíme si dávať pozor na zdravie. Vieme, aká je situácia s koronavírusom, doteraz sa nikto z nášho tímu nenakazil."

Pandémia sa dotkla mnohých konkurentiek Vlhovej, nedávno bojovala s vírusom aj Američanka Mikaela Shiffrinová. Slovenský tím sa pred nákazou chráni všetkými možnými spôsobmi. "Je to vec, ktorej sa nevyhneme, ale robím všetko pre to, aby som to nedostala. Máme stále rúško, som izolovaná. Všetci sa okolo mňa testujú. Snažím sa teda vyvarovať možným problémom," uviedla Vlhová.

Olympijská zjazdovka je pre lyžiarky neznáma, keďže na nej ešte neštartovali. Vlhová si zoznámenie s ňou naplánovala aspoň pomocou počítača: "Neviem o nej nič. Videla som videá z trate a profil, takže niečo viem, ale nie je toho veľa. Keď prídem, tak uvidíme. Musím sa čo najskôr prispôsobiť podmienkam a kopcu. Každý sa bude snažiť o to isté, keďže tam ešte nikto nebol."