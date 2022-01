Florbalista Juraj Matejka predviedol parádny trik: Jeho finta stále zaberá

Freestylový trik slovenského florbalistu Juraja Matejku (39) zaslúžene vzbudil pozornosť aj obdiv už na MS 2016 v Lotyšsku. Stále zaberá.

Presvedčil sa o tom brankár FaBK ATU Košice Šimon Melega v stretnutí 17. kola betRing extraligy mužov. Útočník FBK AS Trenčín ho prekonal svojou „značkovou“ exhibičnou fintou.

Matejka nielen týmto vydareným samostatným nájazdom prispel k víťazstvu hostí 11:4. V zápase na východe dosiahol štatistiku 4+2, počas celej sezóny má kanadské bodovanie 31+16 zo 14 duelov. Je lídrom poradia kanonierov.

Zmena po úprave pravidiel

„Samozrejme, že brankár má vždy šancu, keď mi však pri realizácii neskĺzne loptička z čepele, tak už ani nie...“ hovorí zástupca športovcov v prezídiu Slovenského zväzu florbalu (SZFB) Juraj Matejka a dodáva: „Bilanciu si nevediem, ale odhadujem, že úspešnosť tých nájazdov mám 80 – 90 %. Sem-tam sa stane, že trafím brankára.“

Tridsaťdeväťročný zakončovateľ používa atraktívny a zároveň efektívny „vzdušný blafák“ naozaj už dlho: „Približne od roku 2006. Medzičasom som ho však upravil, keď sa zmenili pravidlá pre nájazdy.“

Matejkovi nehrozí, že by si ho gólmani prečítali a pripravili sa: „Úplne každý nájazd idem práve takýmto spôsobom a začiatok vrátane cúvania je vždy rovnaký. Mám však tri rôzne zakončenia a rozhodujem sa pre jedno z nich vždy podľa postavenia brankára.“

Jednoduché a veľmi ťažko chytateľné

Matejka vymyslel fintu sám, od nikoho ju neobkukal: „Skúšal som rôzne nájazdy a dospel som k spomenutým trom najúčinnejším. Netuším, či som niekoho inšpiroval. U nás v klube nie, čo je veľká škoda. Je to totiž jednoduché a veľmi ťažko chytateľné. Myslím si, že iní to určite skúšali, najmä deti, ale nevidel som, že by ten trik niekto použil.“

Nestarnúca legenda Trenčanov v minulosti takýmto spôsobom dávala góly aj z hry: „Kedysi som hrával s freestylovou florbalkou a pomerne dosť som to trénoval, ale teraz už nie.“