Trojročný zákaz vstupu do Austrálie? Podľa premiéra to v prípade Djokoviča platiť nemusí

Austrálsky premiér Scott Morrison nevylúčil možnosť, že srbský tenista Novak Djokovič (34) sa bude môcť o rok do Austrálie vrátiť. Prekážkou by nemal byť ani trojročný zákaz vstupu do krajiny, ktorý dostal spoločne s rozhodnutím o deportácii.

Morrison pripomenul, že zákon umožňuje za istých okolností zákaz zrušiť. Premiér sa zároveň vyhol odpovedi na otázku, či v prípade snahy Djokoviča o návrat sa bude od neho vyžadovať očkovanie proti COVID-19. "Nehovorím o žiadnych podmienkach, ani nenaznačujem, ako by sa v takej situácii mal zachovať minister pre imigráciu. Iba pripomínam, že je tu možnosť. Môže sa vrátiť skôr ako o tri roky za správnych podmienok, ktoré sa v pravý čas budú vyhodnocovať," povedal Morrison podľa ABC News. Vyhostenie Djokoviča vyvolalo vlnu nevôle u politických predstaviteľov Srbska a kritike čelí austrálsky premiér aj zo strany domácej opozície. "Novak Djokovič nemal v prvom rade dostať víza už po prvý raz. Situácia s ochranou našich hraníc je chaos. Pán Morrison to pokašľal a prežívame medzinárodnú hanbu," vyhlásila tieňová ministerka vnútra Austrálie Kristina Kenneallyová. Djokovič v nedeľu neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré v piatok nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Lídra svetového rebríčka deportovali z krajiny. Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no minulý pondelok uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom. Minister Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum.