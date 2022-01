Slovenská akvabela Nada Daabousová: Oslávila narodeniny a prišlo vážne rozhodnutie

Končí! Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Nada Daabousová (25) sa rozhodla ukončiť svoju úspešnú kariéru a pôsobenie v národnom tíme Slovenska.

Daabousová, ktorá v sobotu oslávila iba svoje 25. narodeniny, štartovala na OH v Rio de Janeiro v roku 2016, kde spolu s Janou Labáthovou skončila v párových zostavách na 22. mieste.

V juniorskej kategórii bola ôsma v sólových zostavách na ME juniorov 2013 v poľskej Poznani. O tom, že Nada neustále napredovala svedčí aj úžasné 7. miesto v súťaži technických sól na ME v Budapešti v máji 2021, pričom spôsob akým sa Nada popasovala s najnáročnejším 5. elementom si získal rešpekt a obdiv od rozhodcov, trénerov, ale aj ostatných konkurentiek v štartovom poli. Toto bol jeden z tých športových momentov, ktoré sa zapíšu do histórie synchronizovaného.

"S ľútosťou čítam tvoje slová o ukončení reprezentačnej činnosti a verím, že tvoje rozhodnutie nie je unáhlené. Dúfam, že v synchronizovanom plávaní zostaneš aktívna a to aj vzhľadom na tvoju dobrovoľnú činnosť v komisii športovcov," reagovala na koniec kariéry Daabousovej dlhoročná slovenská špičková plavkyňa Martina Moravcová.