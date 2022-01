Nadalov úspešný návrat na grandslamovú scénu, Gironovi nedal šancu

Španielsky tenista Rafael Nadal (35) sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Šampión z roku 2009 zdolal v úvodnom kole ako nasadená šestka Američana Marcosa Girona 6:1, 6:4, 6:2. Nadal sa tak úspešne vrátil na grandslamovú scénu, vlani pre problémy s nohou vynechal Wimbledon i US Open.

"Nebolo ľahké byť mimo turnajového kolotoča. Bola to pre mňa výzva vrátiť sa a môcť opäť súperiť s tými najlepšími. Teší ma, že som sa na grandslamovú pôdu vrátil práve na Austrálian Open, na tomto krásnom turnaji. Dlhé mesiace som strávil doma, v decembri ma pribrzdil koronavírus, no stále som sa snažil myslieť pozitívne. Začiatkom roka som v Melbourne vyhral prípravný turnaj a som rád, že sa mi vydaril aj vstup do úvodného podujatia veľkej štvorky," uviedol v prvom pozápasovom interview

Nadal, ktorého v 2. kole čaká víťaz duelu medzi domácim Austrálčanom Thanasim Kokkinakisom a Nemcom Yannickom Hanfmannom.

Kanaďan Denis Shapovalov, víťaz ATP Cupu v Sydney, si ako nasadená štrnástka poradil so Srbom Laslom Djerem 7:6 (3), 6:4, 3:6, 7:6 (3). Ďalej ide aj siedmy nasadený Talian Matteo Berrettini, minuloročný wimbledonský finalista zvíťazil ako nasadená sedmička nad Američanom Brandonom Nakashimom 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:3.

Muži - dvojhra - 1. kolo:

Rafael Nadal (Šp.-6) - Marcos Giron (USA) 6:1, 6:4, 6:2, Sebastian Korda (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-12) 6:3, 6:0, 6:4, Adrian Mannarino (Fr.) - James Duckworth (Austr,) 6:4, 2:6, 3:6, 6:2, 6:1, Pablo Carreno Busta (Šp.-19) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 6:1, 6:2, 7:6 (2), Pedro Martinez (Šp.) - Federico Delbonis (Arg.) 7:6, 3:6, 6:4, 6:2, Stefan Kozlov (USA) - Jiří Veselý (ČR) 7:5, 6:3, 6:4, Karen Chačanov (Rus.-28) - Denis Kudla (USA) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2), Cristian Garin (Čile-16) - Facundo Bagnis (Arg.) 6:3, 6:4, 5:7, 6:7 (4), 6:3, Matteo Berrettini (Tal.-7) - Brandon Nakashima (USA) 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:3, Denis Shapovalov (Kan.-14) - Laslo Djere (Srb.) 7:6 (3), 6:4, 3:6, 7:6 (3), Benjamin Bonzi (Fr.) - Peter Gojowczyk (Nem.) 6:3, 6:3, 6:3, Carlos Alcaraz (Šp.-31) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:2, 6:2, 6:3, Radu Albot (Mold.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:3, 6:4, 4:6, 6:2, Aleksandar Vukič (Austr.) - Lloyd Harris (JAR-30) 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 (3), Kwon Soon Woo (Kór. rep.) - Holger Vitus Nodskov Rune (Dán.) 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, Gael Monfils (Fr.-17) - Federico Coria (Arg.) 6:1, 6:1, 6:3, Dušan Lajovič (Srb.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:3, 4:6, 6:1, 6:7 (6), 6:1.