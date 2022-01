Benčičová po postupe do 2. kola: Stále cítim následky covidu

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (24) prekonala úvodnú prekážku na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Po víťazstve 6:4, 6:3 nad Francúzkou Kristinou Mladenovičovou však priznala, že stále cíti následky ochorenia COVID-19.

Švajčiarka so slovenskými koreňmi sa nakazila koronavírusom v polovici decembra na exhibičnom turnaji v Abú Zabí.

"Ešte stále nie som úplne fit. Minulý týždeň počas turnaja WTA v Sydney som sa cítila veľmi, veľmi unavená. Na tréningoch som mala vysoký tep, v zápasoch som sa rýchlo zadýchala," uviedla olympijská šampiónka z Tokia 2020 pre akreditované médiá.

Zdravotné problémy negatívne ovplyvnili celú jej prípravu na novú sezónu. "Mala som 14-dňový tréningový výpadok, čo sa podpísalo na mojej tenisovej príprave. Ešte viac to však ovplyvnilo moju kondíciu i sebavedomie. Bolo to náročné, aj keď som na tom nebola až tak zle ako ľudia, ktorí sa ocitli v nemocnici s ťažkým priebehom ochorenia. Verím, že sa každým dňom budem cítiť na kurte lepšie. Ide to pomalšie ako som čakala. Proti Kristine Mladenovičovej som to ešte nebola ja, no dôležité bolo, že som zvládla kľúčové momenty," dodala nasadená dvadsaťdvojka, ktorá v 2. kole nastúpi proti Američanke Amande Anisimovovej.

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Victoria Azarenková (Biel.-24) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:3, 6:1, Alison van Uytvancková (Belg.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:3, 6:4, Maryna Zanevská (Belg.) - Kaja Juvanová (Slov.) 7:6 (7), 7:6 (4), Nuria Parrizasová Diazová (Šp.) - Irina Barová (Rum.) 6:3, 6:1, Lucia Bronzettiová (Tal.) - Varvara Gračevová (Rus.) 3:6, 6:2, 6:3, Madison Brengleová (USA) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:1, 0:6, 5:0 - skreč, Bernarda Perová (USA) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 7:5, 6:3, Marta Kosťuková (Ukr.) - Diane Parryová (Fr.) 6:1, 7:6 (2), Tereza Martincová (ČR) - Lauren Davisová (USA) 7:5, 6:2, Naomi Osaková (Jap.-13) - Maria Osoriová (Kol.) 6:3, 6:3, Camila Giorgiová (Tal.-30) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:4, 6:0, Harmony Tanová (Fr.) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:3, Belinda Benčičová (Švajč.-22) - Kristina Mladenovičová (Fr.) 6:4, 6:3, Jelina Svitolinová (Ukr.-15) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:1, 7:6 (4), Amanda Anisimovová (USA) - Arianne Hartonová (Hol.) 2:6, 6:4, 6:3, Maria Sakkariová (Gr.-5) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 7:6 (2), Čeng Čchin-Wen (Čína) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 6:3, 1:6, 7:6 (5)