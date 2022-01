Predposledné Nové Zámky šokovali HC Košice: Úradovali Šiška s Jacksonom

Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v nedeľňajšom zápase 30. kola Tipos extraligy nad HC Košice 4:2.

HC Nové Zámky - HC Košice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Góly: 8. Šiška (Bull, Jackson), 31. Šiška (Jackson), 33. Jackson (Langkow), 58. Ahlholm - 26. Cibák (Deyl, Slovák), 43. Pereskov (Slovák, Paršin). Rozhodovali: D. Konc st., Novák - Ševčík, Durmis, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0.

Nové Zámky: Bakala – Knižka, Bull, Hatala, Meszároš, Ligas, Holenda – Števuliak, Langkow, Klempa - Jackson, Šiška, Farley - Varga, Barto, Ahlholm - Mišiak, Ondrušek, Ferenyi - Tóth

Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Šedivý, Romančík, Cibák, Deyl, Jacko - McPherson, Chovan, Klhůfek - Paršin, Slovák, Pereskokov - Rogoň, Mrázik, Bartánus - Jokeľ, Linet, Lapšanský



Po opatrnom úvode si ako prví vypracovali veľkú šancu domáci hokejisti a dokázali ju pretaviť na gól. V 8. minúte sa oň postaral Šiška po prihrávke Bulla. Zámky mohli ísť v prvej tretine i do vyššieho vedenia, k dispozícii mali dve presilovky za sebou, vypracovali si šance, no brankár hostí Riečický podržal svojich spoluhráčov.



"Oceliari" začali druhé dejstvo lepšie a v 26. minúte dokázali vyrovnať, keď sa strelou z ľavého kruhu presadil Cibák - 1:1. Hostia si zahrali prvú presilovku v zápase od 30. minúty, no vôbec ju nezvládli. Po strate puku na modrej prišiel protiútok Nových Zámkov a dôrazný Šiška pridal svoj druhý gól. O minútu neskôr mohlo byť 2:2, ale Pereskova v dobrej možnosti vychytal Bakala a vzápätí udrelo na druhej strane. Zámky zavreli súpera v pásme, Jackson si našiel puk medzi kruhmi a presnou strelou poslal domácich do dvojgólového vedenia. Tesne pred gólom zazvonila žrď košickej bránky. Hostia si vzápätí vzali oddychový čas. Po krátkej pauze sa však pokračovalo vo vysokom tempe a útoky sa striedali na oboch stranách, pričom sa vyznamenali obaja brankári.



Košice potrebovali streliť čím skôr kontaktný gól a ideálnu možnosť na to dostali po sekere Farleyho. Druhú presilovku v stretnutí už zahrali oveľa lepšie a Pereskov v 43. minúte delovkou z ľavého kruhu rozvlnil sieť. Domáci sa nepoučili a v krátkom slede darovali súperovi ďalšie dve presilovky, najprv po zbytočnom ataku Farleyho pri mantineli a potom po podrazení od Langkowa. Košice však početné výhody, prvú skrátenú na 45 sekúnd, nevyužili a rýchlo im ubiehal čas na vyrovnanie. Zámky hrali umne, snažili sa držať puk a ničiť akcie súpera vysokým napádaním už v zárodku, čo sa im darilo. Ich víťazstvo definitívne spečatil 2:13 min pred koncom Ahlholm, ktorý vypichol puk McPhersonovi na vlastnej modrej a zakončil do prázdnej bránky - 4:2.

HK Nitra - HC Grotto Prešov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 5. Varga (Tvrdoň, Hrnka), 40. Sýkora (Nemec), 55. Raskob (Buček, Baláž) - 29. Nauš (F. Fekiač). Rozhodovali: Baluška, Goga - Šefčík, Jedlička, vylúčení: 4:7, presilovky a oslabenia: 0:0, 863 divákov

Nitra: O´Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Pupák, Rais – Buček, Baláž, Holešinský - A. Sýkora, Rockwood, Hrnka - Tvrdoň, Bajtek, R. Varga - Drábek, Šramaty, Volko - Múčka

Prešov: Petrík – Rajnoha, F. Fekiač, Bakala, Glazkov, Růžička, Turan, Ťavoda – Klíma, V. Fekiač, Zagrapan - Žilka, Šimun, Michnáč - Nauš, Čacho, Welychka - Lialka, Vas, J. Sýkora





Aktívnejšie vstúpili do stretnutia domáci hokejisti. Prevažnú časť úvodnej päťminútovky držali puk na vlastných hokejkách a boli za to odmenení. V 5. minúte sa tesne po skončení presilovej hry presadil Varga po Tvrdoňovej prihrávke. Takmer identická situácia sa odohrala pred bránou hostí aj v 8. minúte, keď si hráči vymenili úlohy, no zakončenie Tvrdoňa zlikvidoval Petrík. Prešovský brankár musel byť v strehu aj v závere tretiny, keď dvakrát odkorčuľoval bránu Buček, ale bez gólového efektu.



Na začiatku prostrednej časti naskočil z trestnej lavice Welychka, ale vyrovnať sa mu v úniku nepodarilo, výborný návrat predviedol Raskob. Prešovčania sa viac osmelili a v 29. minúte dokázal skórovať vo forme hrajúci Nauš - 1:1. Pekný moment druhej tretiny ponúkol dve minúty pred koncom Buček, ktorý sa na malom priestore zbavil Turana, ale namieril iba nad Petríkovu bránku. Lepšie sa darilo 17-ročnému Sýkorovi, ktorý 24 sekúnd pred koncom tretiny za asistencie ďalšieho "košikára" Nemca poslal Nitru do vedenia.



V 48. minúte sa ocitol vo svojom obľúbenom priestore v presilovke Buček, ale jeho strelu z prvej Petrík zastavil, rovnako aj dorážku Nemca. O dve minúty neskôr sa na opačnej strane otočil chrbtom k bránke Lialka a nebezpečne vystrelil bekhendom do ramena O’Connora. V 55. minúte sa dostal k vyhodenému puku Buček, ktorého pokus ešte Petrík zastavil, no dorážku Raskoba už pokryť nedokázal a americký obranca uzavrel na konečných 3:1.

HK Dukla Ingema Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Góly: 9. Faith (Suja, Kukuča), 15. Faith (Bokroš), 41. Regenda (Pavlin, Erkinjuntti), 60. Erkinjuntti (Regenda, Mihálik) - 31. Elo (Paločko, Haluška). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Ordzovenský, Valo, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše: Faith (Mich.) 10 min OT za nepovolený výstroj, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 476 divákov.

Michalovce: Vošvrda - Pavlin, Macejko, Doherty, Suja, Bokroš, Mihálik, Luža - Regenda, Cameranesi, Kukuča - Galbavý, Galamboš, Keränen - Žitný, Erkinjuntti, Faith - Przygodzki, Buc, Mašlonka

Liptovský Mikuláš: Ivannikov - Šepelev, Varttinen, Salija, Droppa, Mezovský, Krempaský, Nemec - Hovorka, Kriška, Handlovský - Jurík, Elo, Obdržálek - Paločko, Walega, Haluška - Dunčko





V drese domácich prvýkrát nastúpil útočník Martin Przygodzki, premiéru absolvoval aj útočník hostí Kasper Elo. Liptáci prehrali oba vzájomné zápasy na domácom ľade a v Michalovciach nastúpili s cieľom vrátiť požičané a ukončiť 5-zápasovú víťaznú sériu súpera.



Prvú presilovku v zápase mali hostia, no nevyužili ju. Ako naložiť s početnou výhodou ukázali Michalovčania v 9. minúte, keď Faith tečoval Sujovu strelu - 1:0. Krátko nato sa Liptáci dostali k presilovej hre o dvoch hráčov, ale ani v nej neprekvapili brankára Vošvrdu.



Domáci útočník Regenda predviedol v 23. minúte efektnú akciu, ktorú však nezakončil gólom. Od 31. minúty bolo 1:1, keď sa v skrumáži okolo Vošvrdovej bránky ideálne zorientoval Elo a vo svojej premiére vyrovnal na 1:1. Faith však v 35. minúte vrátil Michalovčanom náskok, keď po strele z väčšej vzdialenosti využil zakrytý výhľad brankára Ivannikova - 2:1.



Hostí definitívne zlomil inkasovaný gól z úvodu tretej časti. Obranca Pavlin vystrelil od modrej čiary a dôrazný Regenda dorážkou dosiahol svoj 10. gól v sezóne - 3:1. Hostia mohli znížiť v presilovke v 55. minúte, no Vošvrda podržal svoj tím. Liptáci sa pokúsili o vyrovnanie v hre bez brankára, no Erkinjuntti gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre na 4:1.

HKM Zvolen - HK Poprad 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Góly: 3. Leskinen (Meliško, Osterberg), 8. Puliš (Meliško), 11. J. Mikúš (Zuzin, Kotvan), 20. Osterberg (Kotvan, Hain), 23. Hraško (Jedlička, Kubka), 32. Osterberg (Marcinek), 53. Leskinen (Hain, Osterberg) – 35. Rymsha (D. Bondra, Vandas), 37. Livingston (Novajovský, Svitana). Rozhodovali: Výleta, Müllner - Crman, Vyšný, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 1:0, 894 divákov.

Zvolen: Trenčan – Kotvan, Hain, Meliško, Diakov, Hraško, Kubka, Sládok – Zuzin, Saracino, Puliš – Leskinen, Krieger, Osterberg – Stupka, J. Mikúš, Jedlička – Csányi, Marcinek, Török

Poprad: Čiliak (21. Rychlík) – Dalhuisen, Rymsha, Demo, Novajovský, Ulrych, M. Mešár – Svitana, Skokan, Livingston – Ully, Arniel, R. Bondra – F. Mešár, Mlynarovič, Vandas – Kundrík, Matej Paločko, Bjalončík – N. Bondra





Zvolenčania "vyleteli" na súpera a už v 3. minúte sa ujali vedenia po tom, ako nahodený puk z hokejky Meliška šikovným tečom usmernil do siete Leskinen. Aj v druhom góle mal prsty Meliško, keď jeho strelu Čiliak neudržal a Puliš doklepol puk do siete - 2:0. V úvodnej časti pridali jasne lepší Zvolenčania ďalšie dva góly, ktorými si vybudovali pohodlný náskok.



Od druhej tretiny už stál v bránke hostí Rychlík namiesto Čiliaka, ani on si však čistý štít dlho neudržal. Domáci vyvinuli veľký tlak a strelu Hraška od modrej čiary tečoval za chrbát svojho brankára M. Mešár. Šiesty gól úradujúceho majstra pridal Osterberg, až potom sa dostali k slovu hostia, ktorí skorigovali na 2:6 z ich pohľadu.



V záverečnej časti sa duel prakticky už iba dohrával. V 53. minúte zaznamenal siedmy gól Zvolena Leskinen, ktorého strelu príklepom sa Rychlíkovi nepodarilo zneškodniť. Hosťom o malú chvíľu neprialo šťastie pri pokuse Ullyho, ktorý zastavila horná žrď. Domáci si po streleckom koncerte vychutnali v záverečnej minúte ovácie publika v stoji.