Bojovník Štrbák: Po kolapse boj s covidom! Prvé slová zápasníka po osudnom tréningu

Dobré správy prevažujú nad zlými! Po tom, čo svetom silných mužov otriasla správa o kolapse Miroslava Štrbáka (32), prichádzajú prvé dobré správy.

Z umelého spánku je už prebudený, no príčina kolapsu stále nie je definitívne stanovená. Verziu o infarkte musia preveriť špeciálnou diagnostikou. Najnovšie sa nitriansky rodák ocitol po prevoze z ARO na covidovom oddelení Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb na bratislavských Kramároch.

Jeden z najlepších slovenských bojovníkov zmiešaných bojových umení skončil v nemocnici potom, čo skolaboval minulý utorok počas tréningu. Prvú pomoc mu až do príchodu záchranky poskytovala trojica kolegov Tomáš Deák, Igor Daniš a Martin Sily. Na jednotke intenzívnej starostlivosti lekári bojovali o jeho život a uviedli ho do umelého spánku. Koncom minulého týždňa prišlo v liečbe Štrbáka k výraznému posunu k lepšiemu.

Podľa informácií Nového Času ho už pri vedomí po prebratí z umelého spánku previezli do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH). Tam by mal ležať na covidovom oddelení so špeciálnym režimom - za pacientmi doň púšťajú návštevy len vo výnimočných prípadoch a za mimoriadnych bezpečnostných opatrení (celotelový ochranný oblek s maskou a pod.). Lekári teraz budú mať za úlohu potvrdiť alebo vyvrátiť verziu o infarkte, na čo sa používa metóda koronarografia.