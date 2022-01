Synovia hokejovej legendy Dávid a Nicholas Bondrovci: O tomto sme vždy snívali!

Splnil sa im detský i súrodenecký sen! Hokejový dres Popradu si po staršom bratovi Dávidovi (29) pravdepodobne čoskoro oblečie aj jeho brat Nicholas Bondra (25).

Zatiaľ čo Dávid je už stabilným členom popradského kádra, jeho brat Nicholas musí o miesto v základnej zostave tvrdo zabojovať. „Som vďačný za túto príležitosť, budem sa snažiť dôveru od vedenia Popradu zúročiť a vybojovať si stabilné miesto v zostave. Počas posledných rokov som mal možnosť v lete trénovať s hráčmi z A-mužstva. Prostredie dobre poznám a verím, že sa dokážem dostať do zostavy a zahrať si s bratom Dávidom,“ povedal pre klubovú stránku Nicholas, ktorý doposiaľ hrával vo svojej kariére iba v nižšej zámorskej lige a pôsobenie v Európe bude pre neho novou skúsenosťou.

„Prsty v príchode môjho brata do Popradu som nemal ja, ale môj otec Peter, ktorý hovoril s vedením klubu. Teším sa z toho, že brácho dostane šancu, je to dobrý hráč a teraz bude iba na ňom, aby svoje kvality ukázal a pomohol mužstvu,“ vyjadril sa pre Nový Čas Dávid. „Navyše to bude pre nás aj splnený detský sen. Vždy sme snívali o tom, že si ako bratia raz zahráme v jednom tíme. Doteraz sme spolu iba trénovali. Dúfam, že sa v nejakom striedaní ocitneme spolu aj na ľade,“ zaželal si starší z bratov, na ktorých ich otec, hokejová legenda a strelec zlatého gólu z majstrovstiev sveta 2002 Peter Bondra, musí byť hrdý.

Neráta sa ako cudzinec

„Teším sa z toho, že prišiel pod Tatry aj druhý Bondra. Pre obe strany je to výhodná situácia, ide o skúšobný kontrakt a je iba na ňom, ako sa prejaví. Musíme mať širší káder, určite budú aj výpadky kvôli chorobám. Výhodou tiež je, že má aj slovenský pas a neráta sa medzi legionárov,“ povedal po podpise zmluvy riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurínyi.