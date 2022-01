Petra Vlhová prehovorila o programe na olympiáde: Jednu disciplínu predbežne vylúčila!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je spokojná so svojimi výkonmi v rýchlostných disciplínach.

Cez víkend sa v rakúskom Zauchensee premiérovo v sezóne postavila na štart zjazdu a super-G Svetového pohára, aby si obe súťaže vyskúšala pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami. Je však málo pravdepodobné, že ich obe pôjde aj v Pekingu. "Myslím si, že zjazd asi nepôjdeme a super-G je otvorené," povedala.



Vlhová obsadila v sobotu 26. priečku, v nedeľu skončila osemnásta. Na trať super-G sa postavila s číslom 4 a od úvodu sa snažila o agresívnu jazdu, na treťom medzičase bola priebežne prvá a útočila na dobré umiestnenie, no v záverečnom úseku spravila chybu a prišla do cieľa so stratou 90 stotín sekundy na víťaznú Federicu Brignoneovú z Talianska. Pripísala si 13 bodov do hodnotenia SP a v celkovom poradí sa z druhého miesta opäť priblížila k vedúcej Mikaele Shiffrinovej, ktorá v Zauchensee neštartovala. Po nedeli stráca na Američanku už len 37 bodov.



"V mieste, kde vychádzame z lesa, som urobila obrovskú chybu a tam som stratila strašne veľa času. Je to dobrý výsledok, ale z toho, aký som mala pocit, akú chybu som urobila a kde som, som veľmi nahnevaná. Stála ma veľmi veľa. Bola to už taká mierna rovina a nájazd do posledného úseku. Chcela som to urobiť lepšie, no nakoniec to dopadlo takto," povedala Vlhová v rozhovore pre RTVS. Celková víťazka SP z uplynulej sezóny brala preteky v Zauchensee najmä ako prípravu na ZOH, takže z Rakúska odchádza spokojná: "Myslím si, že to splnilo účel, za ktorým sme sem išli, takže pocit mám dobrý. Išlo sa mi veľmi dobre na to, že som dlho nestála na super-G lyžiach. Išla som prvé preteky v sezóne, takže je to dobré. Ale keď som mala také dobré medzičasy, tak zamrzí, že som tam urobila veľkú chybu."



Vlhová sa pred štartom zimných olympijských hier predstaví ešte v Kronplatzi, kde je 25. januára na programe obrovský slalom. Účasť v Garmisch-Partenkirchene (27.-30. januára) predbežne vylúčila, zjazd a super-G v Cortine d'Ampezzo (20.-23. januára) sú otázne.



Do Pekingu odletí 30. januára a prezradila aj svoj predbežný program na ZOH: "Technické určite, určite pôjdeme kombináciu a potom uvidíme, čo tie rýchlostné disciplíny. Myslím si, že zjazd asi nepôjdeme a super-G je otvorené. Popravde, ešte to nie je taká otvorená téma v našom tíme. Ja som človek, ktorý nerieši veľmi veci dopredu, takže sa rozhodneme tam a podľa toho, ako to pôjde." Nad tým, či by mohla byť v Pekingu vlajkonosička, ešte nerozmýšľala: "Tak ďaleko ešte nie som. Určite by to bola pre mňa česť, ale v prvom rade tam idem kvôli pretekom."



Momentálne sa najviac teší na to, že po náročných dvoch mesiacoch bude mať pár dní voľna a oddýchne si. "Koniec decembra i január boli veľmi náročné a už cítim trochu únavu. Preto si teraz oddýchnem, aby som zregenerovala a nabrala sily do poslednej časti sezóny. Všetko to bolo náročné, a preto sa teším na oddych," povedala Vlhová vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).