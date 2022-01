Vydieral, opil a dvakrát prinútil k orálnemu sexu 12-ročnú školáčku: Hviezda KHL sa priznala k ohavnému skutku!

Bývalý hokejista zámorskej NHL a vlaňajší víťaz Gagarinovho pohára v KHL Reid Boucher (28) sa priznal na súde k ohavnému skutku! Mal vydierať, opiť a dvakrát znásilniť v tom čase len 12-ročnú školáčku. Tá má odvtedy vážne následky!

Americký hokejista Reid Boucher (28) sa priznal k znásilneniu! To sa malo udiať voči 12-ročnej školáčke ešte v roku 2011. V tom čase mal Boucher 17 rokov a bol súčasťou USA Hockey National Team Development Program. Hokejista sa priznal na súde v okrese Washtenaw 13. decembra 2021 a čelí obvineniu za sexuálne previnenie tretieho stupňa. Informuje o tom Detroit Free Press.

Pôvodne bol pritom obvinený zo sexuálneho napadnutia prvého stupňa a hrozil mu trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Obvodný sudca Patrick Conlin však súhlasil so znížením trestnej sadzby a hokejista dostal len podmienku. Ak ju neporuší, trest sa hráčovi neobjaví vo verejnom zázname. Conlin svoj rozsudok zdôvodnil "nezvyčajnými" okolnosťami prípadu, vekom hráča v čase previnenia a dobou, ktorá od skutku ubehla.

Neznámej žene trvalo desaťročie, kým v sebe našla dostatok sily a prípad nahlásila policajným orgánom. V dôsledku znásilnenia bojovala dlhé roky so sebapoškodzovaním, psychickými problémami, nadmernou konzumáciou drog a alkoholu.

Čo sa vlastne stalo?



Reid Boucher bol ako mnoho iných hokejistov v "billet" rodine, resp. rodine, ktorá sa starala o hokejistov. Napadnuté dievča bolo súčasťou tejto rodiny. Dievča malo z hokejistu od začiatku čudné pocity. Spieval si často pesničky s nevhodným sexuálnym obsahom, rozprával jej o svojom sexuálnom živote, šteklil ju, raz jej vyzliekol košeľu a udrel ju, aby ju prebudil.

To najhoršie prišlo po tom, čo našiel videá jej tanca, ktoré mala na počítači svojej mamy. Potom ju zavolal do pivnice, kde bola jeho spálňa. Vyhrážal sa jej, že videá zverejní. 12-ročnému dievčaťu, ktoré zápasilo so šikanovaním, to pripadalo ako koniec sveta.

Situácia sa vyhrotila raz po tom, ako si dievča zavolal do izby. Nútil ju piť alkohol, rozhovor obrátil na sex, obchytkával ju. Dvakrát ju prinútil k orálnemu uspokojeniu. Prvýkrát po vyhrážkach, že inak zverejní spomínané video. Nútil ju pokračovať aj keď ho prosila, že chce prestať. Druhýkrát ju vydieral tým, že povie o prvom raze.

Dievča povedalo priateľom o tom, čo sa stalo u nich doma. Podľa správy jedna z priateliek dievčaťa o tom povedalo svojim rodičom a jeden z nich kontaktoval USA Hockey. Bouchera následne presťahovali z domu. Dievča všetko popieralo pred svojimi rodičmi až do 15 rokov, keď sa prevalili jej problémy s návykovými látkami.

O mesiac na to hral Boucher na MS hráčov do 18 rokov a krátko na to bol draftovaný do NHL tímom New Jersey Devils. V zámorskej profilige odohral dovedna 133 stretnutí. Posledné dve sezóny účinkuje v KHL. Vlani vyhral s Omskom Gagarinov pohár. V tejto sezóne žiari v drese Lokomotiv Jaroslavľ.

Boucher v posledných desiatich rokoch rozvíjal svoju úspešnú hokejovú kariéru. Zatiaľčo jeho obeť trpela. Užívala antidepresíva, Xanax, pila, rezala sa, trpela poruchami príjmu potravy, zožierala sa. Žene bola diagnostikovaná posttraumatickú stresová porucha, roky sa liečila ambulantne na psychiatrii.

Začala sa postupne dávať do poriadku, uvažovala, že všetko zverejní. Ale jej brata zrazilo auto, utrpel vážny úraz hlavy. A začalo to odznova. Vo februári 2021 sa však cítila dostatočne silná na to, aby hokejistu nahlásila.

Na 31. januára 2022 je naplánovaný súd, na ktorom bude vynesený verdikt voči Reidovi Boucherovi. Očakáva sa, že dostane podmienku a ak ju poruší, horná sadzba trestu je 15 rokov.