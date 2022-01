Elitný český hokejista sfalšoval dokumenty svojmu psovi: Absurdný podvod! Prípad vyšetrovala polícia

Spravil to preto, aby s ním mohol jeho pes Bugsy cestovať na palube lietadla. Zo svojho zvieracieho miláčika mal spraviť vodiaceho a asistenčného psa.

Informácie zverejnil web idnes.cz, ktorý hokejistu NJ Devils kontaktoval. Eliáš ozrejmil, že má všetky dokumenty v poriadku.

Podľa zdroja má hviezdy hokejista falošný certifikát. Iba vodiaci a asistenčný pes môže cestovať na palube lietadla. Ostatné zvieratka musia cestovať v priestore pre batožinu.

So Patrik Elias got a dog and we would do anything for him. pic.twitter.com/lCl2zaQN8X