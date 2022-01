Petra Vlhová má za sebou prvý zjazd v sezóne: Takto dopadla!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou prvý súťažný zjazd v aktuálnej sezóne Svetového pohára. Predstavila sa v rakúskom Zauchensee.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v sobotnom zjazde Svetového pohára na 26. priečke. V rakúskom Zauchensee zaostala o 2,27 sekundy za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Druhé miesto obsadila Nemka Kira Weidleová (+0,10) a tretia bola Rakúšanka Ramona Siebenhoferová (+0,44). Po páde preteky nedokončila líderka hodnotenia disciplíny Sofia Goggiová z Talianska.



Tridsaťročná Gutová-Behramiová slávila vďaka agresívnej jazde 34. úspech na podujatiach prestížneho seriálu, z toho dvanásty v tejto disciplíne. "Po náročnom období v novembri a decembri, keď som prekonala aj koronavírus, si chcem udržať takúto formu. Uplynulé dva mesiace boli akékoľvek, len nie dobré. Preto ma teší, že som na takejto úrovni, dúfam, že mi to aj vydrží. Môj jediný cieľ je lyžovať rýchlo, potom prídu aj výsledky. V Zauchensee je úžasný kopec, organizátori ho skvele pripravili, je radosť jazdiť v takýchto podmienkach," povedala Švajčiarka pre RTVS.



V tejto sezóne je Gutová-Behramiová len druhá víťazka zjazdu, všetky tri doterajšie súťaže sa stali korisťou Goggiovej, ktorá predchádzajúcich sedem štartov od 19. decembra 2020 pretavila na triumf. Aj tentoraz si už vo vrchnej pasáži vybudovala náskok 41 stotín sekundy sekundy, ale jazdu nemala stopercentne pod kontrolou a po páde skončila v záchranných sieťach.



Po prerušení spôsobenom pádom Talianky išla s číslom 6 Vlhová, ktorá absolvovala prvý štart v rýchlostných disciplínach v tomto ročníku SP. Od úvodu sa snažila ísť agresívne a v hornej časti ani nemala veľkú stratu, najväčšie problémy však mala za tretím medzičasom, kde urobila dve chyby. Najmä po tej druhej, keď sa jej pošmykla vnútorná lyža, musela veľmi korigovať a brzdiť, aby sa vrátila do stopy a aby neminula nasledujúcu bránku. V cieli mala menšie manko na najrýchlejšiu zjazdárku než v tréningoch. "Pocity sú dobré, užila som si to. Bolo tam mierne zlepšenie, takže som spokojná. Každou jazdou sa chcem zlepšovať, chce to čas a hlavne jazdenie," povedala obhajkyňa veľkého glóbusu vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Do celkového poradia SP si pripísala päť bodov a už iba o 50 zaostáva za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v sobotu neštartovala.

Výsledky zjazdu SP v Zauchensee:

1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:45,78 min, 2. Kira Weidleová (Nem.) +0,10 s, 3. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +0,44, 4. Nadia Delagová (Tal.) +0,52, 5. Marie-Michele Gagnonová (Kan.) +0,68, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +0,87, 7. Corinne Suterová (Švaj.) +0,99, 8. Ester Ledecká (ČR) +1,06, 9. Jasmine Fluryová (Švaj.) +1,24, 10. Christine Scheyerová (Rak.) +1,26, ... 26. Petra VLHOVÁ (SR) +2,27



Celkové poradie SP (po 21 z 37 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 966 bodov, 2. VLHOVÁ 916, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 657, 4. Sara Hectorová (Švéd.) 582, 5. Brignoneová 447, 6. Gutová-Behramiová 443



Poradie v zjazde (4 z 9):

1. Goggiová 300 bodov, 2. Breezy Johnsonová (USA) 240, 3. Siebenhoferová 184, 4. Suterová 181, 5. Mirjam Puchnerová (Rak.) 166, 6. Delagová 162, ... 39. VLHOVÁ 5