ME v hádzanej: Nemci chvália opatrenia na Slovensku, kritizujú tie v Maďarsku

Vedenie Nemeckého hádzanárskeho zväzu (DHB) vníma kriticky a skepticky rozdielne protipandemické opatrenia počas majstrovstiev Európy. Kým tie na Slovensku chváli, prístup Maďarska kritizuje.

V Bratislave a Košiciach môžu byť haly zaplnené maximálne na 25 percent (2513 a 2086 divákov), no v susednej krajiny sú plne vyťažené. "Som naozaj veľmi zvedavý, ako to pôjde ďalej na tomto turnaji, keď vidíte, že v Budapešti je 20.000 divákov a nikto nenosí rúško," povedal tréner Nemecka Alfred Gislason.



Jeho zverenci hrajú zápasy v bratislavskej D-skupine, na úvod zdolali Bielorusko 33:29, pričom na štadióne bolo približne 1200 divákov. Deň predtým sledovalo v Budapešti zápas domácich s Holandskom viac ako 20.000 fanúšikov. "Každý deň nás všetkých testujú a zdá sa, že sa to tu robí veľmi dobre. No odtiaľ počujete, že to prebieha trochu inak," dodal.



Opatrenia v Bratislave pochválil aj športový riaditeľ DHB Axel Kromer. "Máme tu presne tie normy, ktoré poznáme aj od nás. Bolo by dobré, keby to tak bolo aj v Maďarsku. Aj keď atmosféra tam samozrejme robí opäť reklamu hádzanej, ale robiť to na úkor infekcie nie je v našom záujme," citovala ho agentúra dpa.