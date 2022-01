Djokoviča zadržali: Na federálny súd si počká vo väzbe!

Srbského tenistu Novaka Djokoviča v sobotu zadržali imigrační úradníci v Melbourne.

Lídrovi svetového rebríčka druhýkrát zrušili vízum už v piatok, no zadržali ho až na druhý deň po rozhovoroch s pracovníkmi imigračného úradu, informovala austrálska tlačová agentúra AAP. Dve dodávky opustili kanceláriu jeho právnikov okolo tretej hodiny popoludní miestneho času. Djokovič by mal byť vo väzbe do nedele rána, kedy je naplánované vypočúvanie na federálnom súde v Melbourne.



Djokovič sa odvolal po tom, čo mu druhýkrát zrušil vízum austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Líder svetového rebríčka tak zrejme nebude môcť štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open. Tridsaťštyriročný Srb prostredníctvom právnika požiadal o súdny príkaz na zabránenie jeho deportácie. Súd sa bude jeho odvolaním zaoberať v nedeľu.



Hawke vyhlásil Djokovičove vstupné víza za neplatné. Zdôvodnil to "zdravotnými dôvodmi, pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to verejnom záujme". Srb čelí vyhosteniu z krajiny iba dva dni pred štartom Australian Open, kde by mal obhajovať titul. Zrušenie víz znamená, že Djokovič nebude môcť tri roky vstúpiť na austrálske územie. Informovala agentúra dpa.