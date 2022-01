Djokovičova obhajoba titulu je otázna, Hrbatý: Je to hra! Celé mi to niečím smrdí

Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zrušil tenistovi Novakovi Djokovičovi (34) vízum, ktoré získal na základe výnimky z povinného očkovania.

Nole by tak mal krajinu opustiť, k slovu sa však opäť dostane súd. Právnici hrajúcej legendy žiadajú, aby sa stihlo odvolanie do nedele a on mohol od pondelka nastúpiť do Australian Open!

Vypočutie na Federálnom a rodinnom súde vedie sudca Athony Kelly, ktorý v pondelok rozhodoval už pri prvom napadnutí zrušeného Djokovičovho víza a srbskému tenistovi vyhovel z dôvodu procesného pochybenia imigračných úradníkov.

Djokovič preto opustil detenčný hotel, mohol trénovať, ale v piatok minister pre imigráciu Alex Hawke využil svoje právo a zrušil mu vízum druhýkrát. Vysvetlil to verejným záujmom s ohľadom na zdravie a dodržiavanie poriadku!

Djokovičov obhajca Nick Wood sa snaží, aby tenista nemusel ísť znova do karantény a nebol vyhostený z krajiny pred rozhodnutím súdu. Dôvod druhého zrušenia víza označil za jasne iracionálny s tým, že je vedený s presvedčením, že Djokovič môže podnecovať antivaxerský sentiment.

Srbský tenista je odporca vakcinácie a vízum dostal na základe výnimky z povinného očkovania pre účasť na Australian Open po prekonanom covide. Jeho žiadosť posúdili dve komisie, štátu Victoria a austrálskeho tenisového zväzu, ale vládne nariadenia sa líšia.

Hrbatý: Je možné, že sa dohodli

V celej kauze pomaly stráca prehľad aj bývalý slovenský tenista Dominik Hrbatý (44). „Čo na toto celé povedať? V tomto bode je to už len jeden veľký guláš. Ráno som čítal Novakov status, kde písal, že ďakuje austrálskej vláde, o tri hodiny nato vyšla správe u zrušení víz... Ja neviem, celé mi to niečím smrdí,“ povedal pre Nový Čas a nebál sa ísť ani do hĺbky.

„Príde mi to tak, že je medzi Djokovičom a austrálskou vládou tichá dohoda, ktorá sa nikdy nedostane von. Oni mu umožnia hrať na Australian Open, no po turnaji mu okamžite odoberú víza. Pripadá mi to ako hra, kde aj vlk musí byť sýty, aj ovca celá. Sám som zvedavý, ako to na koniec dopadne,“ dodal Hrbatý.