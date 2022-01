Djokovič sa odvolal: Nedeportujú ho, kým sa neskončí súdne konanie

Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zrušil srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi (34) vízum. Líder svetového rebríčka tak zrejme nebude môcť štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open. Podľa agentúry AFP sa voči verdiktu odvolal, žiada o súdny príkaz na zabránenie jeho deportácie.

Hawke zdôvodnil zrušenie vstupných víz "zdravotnými dôvodmi, pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to verejnom záujme". Srb čelí vyhosteniu z krajiny iba tri dni pred štartom Australian Open, kde by mal obhajovať titul.

"Vláda premiéra Scotta Morrisona je pevne odhodlaná chrániť austrálske hranice, obzvlášť v súvislosti s pandémiou COVID-19," vyhlásil Hawke. Podľa AFP zrušenie víz znamená, že Djokovič nebude môcť tri roky vstúpiť na austrálske územie.

Ešte v piatok absolvoval Djokovič súdne konanie, v ktorom jeho zástupca Nick Wood požadoval pozastavenie verdiktu o zrušení víza. Právnici ministerstva pre imigráciu súhlasili, že pokiaľ nebude súdny proces ukončený, tak Djokoviča nedeportujú z krajiny. Právnik Stephen Lloyd uviedol, že tenista zostane na slobode a nezadržia ho minimálne do soboty, keď absolvuje pohovor s imigračnými úradníkmi.

Štart Djokoviča na prvom grandslamovom turnaji sezóny bol dlho otázny. Austrália má prísne protipandemické opatrenia a tenista nie je proti koronavírusu zaočkovaný. Na Australian Open chcel štartovať na základe výnimky po údajnom prekonaní COVID-19 v decembri. Pre neplatné víza ho však zadržali už pri prílete do krajiny vo štvrtok 6. januára a následné dni strávil v hoteli pre imigrantov. V pondelok uspel s odvolaním na súde a začal trénovať. Minister Hawke však v piatok využil svoju právomoc a vízum mu opätovne zrušil.

Dvadsaťnásobnému grandslamovému šampiónovi malo štart na januárovom turnaji zabezpečiť prekonanie choroby, pričom pozitívny test mal byť zo 16. decembra. Následne však vyšlo najavo, že sa o deň neskôr zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v Novakovom tenisovom centre v Belehrade, kde bez rozstupov či prekrytia horných dýchacích ciest pózoval približne s dvadsiatkou detí. Odôvodnil to tým, že výsledok testu dostal až po tom, ako na podujatie vyrazil. Následne však - už vedomý si karantény - poskytol rozhovor pre reportéra francúzskeho denníka L'Équipe, za čo sa neskôr ospravedlnil. Rozruch spôsobil aj cestou z Belehradu do Španielska, ktorá sa konala v období 14 dní pred príletom do Austrálie. Pritom v cestovnom vyhlásení tvrdil, že v tom čase nikam necestoval. Vinu za nesprávnu informáciu zvalil na agenta, ktorý zaňho údajne cestovné doklady vypĺňal.

"Noleho" prípad má v Austrálii aj politické pozadie. V krajine, ktorú čakajú v lete celoštátne voľby, platia už takmer dva roky jedny z najprísnejších pandemických reštrikcií na svete. Výnimka pre tenistu, ktorý v minulosti spochybňoval očkovanie, čelila veľkej kritike tamojších obyvateľov. "Táto pandémia bola veľmi náročná pre každého Austrálčana, no držali sme spolu a zachránili sme životy. Mali sme jeden z najnižších počtov úmrtí a najlepšie ekonomické i vakcinačné výsledky v rámci celého sveta," povedal premiér Morrison v oficiálnom vyhlásení. "Austrálčania toho mnoho obetovali a právom očakávajú, že výsledok ich obety budeme ochraňovať."