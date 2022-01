Kužmová v hlavnej súťaži! V kvalifikácii nestratila ani jeden set

Slovenská tenistka Viktória Kužmová (23) postúpila do hlavnej súťaže dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V piatkovom finále kvalifikácie zvíťazila nad Španielkou s moldavskými koreňmi Alionou Bolsovovou-Zadoinovovou za 86 minút 6:2, 7:5.

Zverenka trénerov Tomáša Hrunčáka, Ľubomíra Kurhajca a kondičného Kristiána Cupáka nestratila v trojkolovej kvalifikácii ani set a po roku si opäť zahrá v singli hlavnú súťaž na grandslamovom podujatí. Kužmová zažíva vydarený vstup do sezóny, zo šiestich zápasov vyhrala päť.

"Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo postúpiť do hlavnej súťaže. Odohrala som tu v Melbourne už dosť veľa zápasov a cítim sa fyzicky veľmi dobre, jednak na kurte a aj po samotných dueloch, čo ma veľmi teší. Dúfam, že mi to dodá sebavedomie a energiu do ďalších zápasov. V najbližších dňoch sa budem snažiť čo najlepšie zregenerovať a pripraviť na hlavnú súťaž," povedala Kužmová pre web Slovenského tenisového zväzu.

V Melbourne ju sprevádza tréner Tomáš Hrunčák: "Mám obrovskú radosť, že sa nám to podarilo. Veľa ľudí nám už neverilo, no štart do sezóny ukazuje, že sme na správnej ceste. Viki je od Wimbledonu fit, tak aj príprava vyzerá hneď inak. V kvalifikácii tu v Melbourne hrala veľmi dobre, bonusom je, že všetky tri zápasy odohrala bez straty setu. Uvidíme, koho jej prisúdi žreb do hlavnej súťaže."

Ženy - kvalifikácia - finále:

Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Aliona Bolsovová-Zadoinovová (Šp.) 6:2, 7:5.