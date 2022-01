Černák asistoval pri výhre Tampy Bay, potom sa zranil

Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v noci na piatok v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Vancouverom 4:2. V tretej tretine ho však po strele súpera trafil puk do členka a zápas pre zranenie nedohral.

Černák sa od 54. minúty už na ľade neobjavoval. Tréner obhajcu titulu Jon Cooper nemal po zápase k zraneniu bližšie informácie. Slovenského zadáka vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia. Odohral v ňom 18:33 min., pripísal si plusový bod, dvojminútový trest za nedovolené bránenie, rozdal až šesť "hitov" a zblokoval tri strely súpera. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol na striedačke, za Canucks chytal Thatcher Demko, ktorý vykryl 17 z 20 striel.

Až traja Slováci sa predstavili v zápase New York Islanders - New Jersey (3:2). Z víťazstva domácich "ostrovanov" sa tešil obranca Zdeno Chára, ktorý počas 18:31 min. na ľade vyslal dve strely na bránku. Útočník New Jersey Tomáš Tatar počas 13:43 min. ohrozil domáceho brankára až piatimi strelami, jeho spoluhráč Christián Jaroš odohral v defenzíve Devils 13:13 min. a pripísal si jeden strelecký pokus.

Fínsky brankár Tuukka Rask zažil víťazný návrat do NHL. Vo svojej tohtosezónnej premiére pomohol Bostonu k domácej výhre 3:2 nad Philadelphiou 25 úspešnými zákrokmi. Všetky tri góly Bruins strelil český krídelník David Pastrňák, bol to jeho 11. hetrik v profiligovej kariére.

Výsledky:

Boston - Philadelphia 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Góly: 2. Pastrňák (Haula, T. Hall), 6. Pastrňák (B. Marchand, McAvoy), 37. Pastrňák (McAvoy) – 29. Atkinson (Provorov, Yandle), 35. Farabee (Atkinson, Yandle).

Carolina - Columbus 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Góly: 9. Bemström (Roslovic, Bean), 32. Činachov (Gavrikov, E. Robinson), 45. Laine (Jenner), 46. Činachov (E. Robinson, Kuraly), 46. Sillinger (O. Bjorkstrand, Bean), 55. Roslovic (Texier, Bemström).

Tampa Bay - Vancouver 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Góly: 4. Stamkos (Hedman, Kučerov), 20. Cirelli (Killorn, Černák), 52. Katchouk (Colton), 59. B. Point (Kučerov, Bellemare) – 13. Highmore (Motte), 56. Motte (Lammikko, Highmore).

Detroit - Winnipeg 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 6. Copp (J. Svečnikov, Samberg), 32. Copp (Connor, N. Schmidt), 58. Connor.

New York Islanders - New Jersey 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 19. Bailey (Parise, Beauvillier), 30. Pelech (Parise, Bellows), 56. Barzal (Bailey, Mayfield) – 10. Šarangovič (P. K. Subban, Colton White), 51. Bastian (Ty Smith, N. Hischier).

Nashville - Buffalo 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 34. Duchene (Johansen, Josi) – 6. Jankowski (Pysyk), 39. J. Skinner (Cozens, Okposo), 48. J. Skinner (Tuch), 59. Hinostroza (Hägg, Okposo).

St. Louis - Seattle 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Góly: 42. R. Thomas (Saad, Krug), 46. Bučnevič (I. Barbašev, Kyrou) – 15. Wennberg (Donato, Soucy).

Chicago - Montreal 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 8. D. Kubalík (J. Toews, R. Stillman), 43. P. Kane (E. Gustafsson, de Haan), 63. Kurashev – 33. Petry (A. Romanov), 39. M. Hoffman (Caufield, Chiarot).

Calgary - Ottawa 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 41. M. Tkachuk (Ch. Tanev, J. Gaudreau) – 2. N. Paul (Formenton), 17. N. Paul (C. Brown, Formenton), 40. Batherson (B. Tkachuk), 45. C. Brown.

Los Angeles - Pittsburgh 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Góly: 14. Kopitar (Iafallo), 35. D. Brown (T. Moore, Durzi), 44. M. Anderson (Kopitar, A. Kempe), 44. Arvidsson (T. Moore, Doughty), 45. Kopitar (Iafallo, Durzi), 59. Durzi (D. Brown, Kupari) – 5. Letang (D. Simon, Dumoulin), 42. R. Zohorna (Blueger, Ruhwedel).

San Jose - New York Rangers 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Góly: 11. Kreider (Zibanejad, A. Fox), 42. B. Schneider (R. Strome, Chytil), 60. Kreider (K. Rooney).