Sympatický výkon Slovákov proti Nórom, Severania nedopustili prekvapenie

Hádzanári Slovenska vstúpili do bojov na domácich ME prehrou. Vo štvrtkovom stretnutí F-skupiny podľahli v košickej Steel Aréne favorizovanému Nórsku jednoznačne o desať gólov 25:35.

Slováci v dueli s obhajcami bronzu čakali na prvý gól takmer päť minút a rýchlo prehrávali 0:3, ale skóre otočili a ešte na konci úvodnej dvadsaťminútovky senzačne viedli. Nóri však potom zlepšili hru a napokon si bez väčších problémov pripísali očakávané víťazstvo. Najlepším strelcom slovenského tímu bol krídelník Tomáš Urban so šiestimi zásahmi.

Zverenci Petra Kukučku nastúpia najbližšie v sobotu o 18.00 h proti Litve, ktorá v prvom zápase podľahla Rusku 27:29. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú duelom s Ruskom (pondelok o 18.00 h). Do hlavnej fázy šampionáte postúpia prvé dva tímy.

F-skupina (Košice):

Nórsko - Slovensko 35:25 (15:11)

Zostava a góly SR: Paul, Žernovič - T. Urban 6/3, Hruščák, Slaninka 2, Ďuriš, Prokop 5, Péchy, Hniďák 3, Kalafut 1, Smetánka 3/2, Briatka 3, Mikita, Macháč 1, Potisk 1, Kováčech. 1568 divákov

Slováci mali výhodu prvého útoku, Urban však z krídla Bergeruda neprestrelil a nasledovala trojgólová séria súpera. O'Sullivan upravil vo 4. minúte na 3:0 pre Nórov a zdalo sa, že favorit zobral opraty duelu jasne do svojich rúk. Domáci však zlepšili obranu na čele s brankárom Paulom a prvého zásahu na šampionáte sa dočkali v čase 4:26 z ruky Prokopa.

Slovenskej ekipe to dodalo energiu a po dvanástich minútach už bolo vyrovnané - na 4:4 dal zo sedmičky Urban. Domáci potom otočili skóre na 6:5 gólom cez celé ihrisko do prázdnej bránky a Nóri vyzerali bezradní. Na nohy ich však postavili chyby súpera, od stavu 7:8 skóroval severský tím v priebehu šiestich minút päťkrát za sebou a dostal sa do náskoku 12:8. V závere prvého polčasu sa v drese Nórska rozstrieľal aj topkanonier Sagosen a jeho tím mal v prestávke štvorgólový náskok.

Na začiatku druhého polčasu brankár Paul najskôr dvakrát úspešnými zákrokmi zabránil navýšeniu nórskeho náskoku, no Slováci gólovo nedokázali na druhej strane odpovedať. Urban navyše nevyužil prvú zo svojich štyroch sedmičiek, a tak po úspešnej strele Gulliksena viedli Nóri v 37. minúte už výrazne 19:12.

Vzápätí reagoval premiérovým gólom mladík Smetánka zo svojej vôbec prvej strely, ale „lavínu" súpera nezastavil ani oddychový čas kouča Kukučku, ktorý za už jasného stavu doprial oporám oddych a hru sa snažil oživiť prestriedaním zostavy. Nóri viedli v 40. minúte presvedčivo o deväť gólov 22:13 a víťazstvo mali vo vrecku. Severania už v závere s prehľadom kontrolovali priebeh a po prvom skupinovom kole sú na čele tabuľky.