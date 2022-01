Známy britský politik sa zastal Novaka Djokoviča: Tvrdo sa do neho obul tenista Andy Murray

Netradičný príspevok sa teší obrovskej popularite a všimol si ho aj tenista Andy Murray (34). Ten na neho prekvapivo veľmi ostro zareagoval a kritikou na adresu konzervatívneho politika rozhodne nešetril. „Prosím, nahrajte moment, kde im (rodine Novaka Djokoviča) hovoríte, že väčšinu svojej politickej kariéry ste bojovali za to, aby boli ľudia z východnej Európy deportovaní."

Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.😉 https://t.co/rfFn1hdXlu

Internetový súboj dvoch krajanov však neskončil len pri tom a Nigel Farage bývalej svetovej jednotke vrátil úder vo forme osobitného uštipačného statusu. „Milý Andy, zjavne vôbec nerozumieš politike alebo kampani o Brexite, ale máš množstvo predsudkov. Koncentruj sa na tenis a ešte jedna rada, z času na čas sa usmej."

Dear Andy, you clearly don't understand politics or the Brexit campaign but are filled with prejudice.



Concentrate on the tennis and, a word of advice, crack a smile every now and again. 😃 https://t.co/8s943WUSQ1