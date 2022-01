Najúspešnejší draftový ročník v slovenskej histórii? Šancu na výber v prvom kole má až trojica našich hokejistov

Až šestnásť slovenských hokejistov sa dostalo do najnovšieho vydania rebríčka Centrálneho skautského úradu pred tohtoročným draftom zámorskej NHL.

Najväčšiu pozornosť púta útočník Juraj Slafkovský (17), ktorému patrí v renkingu druhé miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v európskych súťažiach. Robustný útočník doposiaľ v dvadsiatich dueloch fínskej Liigy nazbieral štyri body za gól a tri asistencie. „Juraj by sa mal ukázať v slovenskom drese na olympijskom turnaji. Výborne využíva svoju postavu, pohybový rozsah a silu. Je aktívny, efektívny na oboch koncoch klziska, má vynikajúce videnie a schopnosti na to, aby mal skvelú kariéru," uviedol Goran Stubb, šéf európskeho skautingu NHL.

Spolu s hráčom TPS Turku prenikli do elitnej pätnástky korčuliarov v Európe aj dvaja jeho krajania, obranca Šimon Nemec (6. miesto) a útočník Filip Mešár (15. pozícia), informoval web hockeyslovakia.sk.

Rebríček zohľadňuje výkony mladých nádejí v prvej polovici tejto sezóny. Najväčšie šance na prvé miesto v tohtoročnom drafte NHL má podľa zámorských odborníkov kanadský útočník Shane Wright pôsobiaci v juniorskej OHL.

Zo slovenských korčuliarov nastupujúcich v zámorských ligách sa dostali do rebríčka útočník Servác Petrovský (52. miesto) a obrancovia Jozef Viliam Kmec (92.) s Mariánom Moškom (164.). Útočník Adam Žlnka figuruje medzi troma hráčmi bez prideleného poradia, ktorých skauti nemohli dostatočne sledovať. Brankárovi Šimonovi Latkóczymu patrí 32. pozícia.

Prvé kolo draftu by nemalo uniknúť ani spomínanému bekovi Šimonovi Nemcovi (17) na šiestej priečke. O niečo menej pravdepodobné je to pri pätnástom útočníkovi Filipovi Mešárovi (18). Solídnu šancu na draft do zámorskej profiligy majú aj útočníci Adam Sýkora (36. miesto) a Alex Šotek (41.). V rebríčkoch sa ocitli aj Pavol Štetka (101.), Jakub Križan (108.), Sebastián Nahalka (110.), Luca Krakovský (117.), Jakub Kopecký (118.) a Matej Tomas (131.).