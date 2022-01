Kuriózne odporúčanie Britského olympijského výboru svojim športovcom: TOTO by si do Pekingu brať nemali!

Britský olympijský výbor (BOA) vydal pre svojich športovcov odporúčanie, aby si na ZOH 2022 nebrali osobné mobilné zariadenia.

Toto rozhodnutie vyplynulo z obáv, že čínska vláda by prostredníctvom smartfónov mohla súťažiacich sledovať, čo by spôsobilo problémy aj po návrate domov. Riešením podľa BOA je poskytnutie záložných telefónov, ktoré britským účastníkom ZOH v Pekingu poskytne na vlastné náklady. Keďže je to iba odporúčanie, reprezentanti sa môžu sami rozhodnúť, či podstúpia toto možné riziko alebo sa budú riadiť vydaným odporúčaním.