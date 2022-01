Novinka ME 2022 hádzanárov: Čo všetko dokáže technologický zázrak zo žraločej kože?

Dáni sa už blysli! Známy výrobca lôpt firmy Select sa špecializuje na hádzanárske lopty. Výrobky za sedemdesiat rokov preverilo už niekoľko európskych šampionátov, no až ten pätnásty, ktorý od včera hostia Slovensko a Maďarsko, sa môže pochváliť prvou inteligentnou loptou.

Áno, inteligentnou. V lopte, ktorá dostala meno Ulitimate iBall je zabudovaný čip, ktorý zbiera a vysiela najrôznejšie dáta, ktoré si pochvaľujú nielen tréneri a hráči, ale aj štatistici tohto športu. Napr. rýchlosť strely, smer strely, atď.

Na dotyk je veľmi príjemná, o to sa stará špeciálna pena vyvinutá zo žraločej kože. Hráči si pochvaľujú jej priľnavosť a zaoblenie, ktoré maximálne eliminuje nečakaný a nepredvídateľný odraz. A, samozrejme, vyrobená je vo farbách Európskej hádzanárskej federácie (EHF), ku ktorým sú pridané národné farby oboch hostiteľských krajín.

Slováci s týmto technologickým zázrakom nastúpili včera v Košiciach na prvý zápas na ME po desiatich rokoch. V F-skupine boli ich súperom najväčší favoriti tejto skupiny Nóri (Slováci prehrali 25:35). V súboji s nimi sa im to nepodarilo, ale zverenci trénera Kukučku chcú na tomto šampionáte ukončiť sériu bez výhry. Z tej sa naposledy tešili v januári 2020, keď v boji o MS 2021 zdolali Faerské ostrovy tesne 27:26.

Kto vyhrá?

To sa dozvieme 30. januára. Adeptov je však niekoľko. Titul z uplynulých dvoch ME 2018 i 2020 obhajujú Španieli, ktorí si brúsia zuby na zlatý hetrik, čo dokázali Švédi v rokoch 1998 až 2002. Do radu top favoritov patria úradujúci majstri sveta z Dánska, úradujúci olympijskí víťazi z Francúzska, ale aj vicemajstri sveta Švédi, vicemajstri Európy Chorváti a domáce prostredie chcú na prenikavý výsledok využiť Maďari.