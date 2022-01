Strelecký líder Pohronia Miloš Lačný pobavil: Aha, na čom prišiel na tréning

Zmysel pre humor ho neopúšťa ani v ťažkej situácii. Po nevydarenej jeseni nie je v kabíne futbalového Pohronia dôvod na vyskakovanie. Mužstvo zimuje v tabuľke ako posledné s päťbodovým mankom na Zlaté Moravce.

Strelecký líder stredoslovenského tímu Miloš Lačný (33) sa pokúsil vylepšiť pochmúrnu náladu dosť netradičným spôsobom. Na prvý tohtoročný tréning prifrčal na minitraktore.

Nebola v tom žiadna stávka, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Známy recesista chcel len na začiatku roka pobaviť spoluhráčov.

„Išlo skôr o srandu. Ak by som mal prísť do Žiaru na traktore až z východu, kde bývam, išiel by som asi týždeň,“ vysvetlil s úsmevom Miloš pre Nový Čas. Toto bola oveľa kratšia jazda – iba v rámci štadióna. „Ledva som sa do neho zmestil. Traktor som už viackrát šoféroval. Som z dediny, máme ho doma, takže prevodovka mi nerobila problém.“

V Kristových rokoch vbehol rodák z Levoče už do svojej ikstej zimnej prípravy. Najmä starší futbalisti ju nemajú príliš v láske. „V mladosti som mal s ňou oveľa väčší problém. Som však starší i vyzretejší. Viac ma to baví, lebo viem, že kondíciu potrebujem. Preto sa pripravujem aj sám bez toho, aby mi niekto posielal tréningový plán.“

Pohroniu jesenná časť ligy nevyšla. Vyhralo iba dva zápasy a inkasovalo až 39 gólov. Výsledkom boli padáky pre 9 hráčov i španielskeho trénera Pabla Villara. „Klub si priznal, že urobil zlé nákupy a naopak uvoľnil hráčov, ktorých nemal. Prišli nové tváre, ktoré mali patriť k oporám, čo sa však nestalo. Dostali sme veľa jednoduchých gólov. Vyzeralo to viac trápne ako smoliarsky,“ poukázal Lačný na najväčšie problémy.

V tejto sezóne nastúpil v 18 ligových zápasoch. Chýbal iba raz pre koronavírus. So šiestimi gólmi je top strelcom tímu. „Keby som bol v Slovane, z piatich šancí by som si mohol dovoliť zahodiť tri. V Pohroní si musím vážiť aj jednu možnosť za dva zápasy.“ Pohronie vbehlo do prípravy s novým českým koučom Martinom Bittenglom. „Cítiť z neho, že prišiel klub zachrániť v lige a nie sa len previezť. Verím, že prídu aj kvalitné posily. Ja potrebujeme okolo seba hráčov, ktorí majú guráž. Také víťazné typy, čo chcú niečo urobiť s výsledkom a nevyzerajú na ihrisku ako treťoligisti,“ dodal Lačný.