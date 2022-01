Chvíle hrôzy počas semifinále Carabao Cupu: Záchranari museli ratovať fanúšika!

Do konca londýnskeho derby ostávalo už iba pár minút, keď zrazu fanúšikovia za bránou „modrých" začali rozhodcu vehementne upozorňovať, že na tribúnach sa deje niečo vážne. Andre Marriner (51) neváhal a stretnutie okamžite prerušil. Záchranarské zložky tak mohli ísť divákovi podať prvú pomoc.

Život futbalového priaznivca sa napokon podarilo zachrániť a podľa rádia BBC bol dokonca schopný opustiť priestory štadióna po vlastných.

