Legendárny futbalista Jan Koller o Nedvědovi a Rolins: Čo vraví na ich vzťah?

Rozumeli si na ihrisku aj mimo neho. V národnom tíme odohrali spolu desiatky zápasov, ale aj tak bol historicky najlepší strelec českej reprezentácie Jan Koller (48) prekvapený, keď sa dozvedel, že jeho bývalý parťák Pavel Nedvěd (49) chodi so slovenskou speváčkou Darou Rolins (49).

Čo na ich vzťah hovorí legendárny futbalista, ktorého pre jeho výšku prezývajú "Dino"?

Vzťah bývalého skvelého futbalistu a speváčky je očividne vážny, pričom prekvapil nielen širokú verejnosť, ale aj bývalého reprezentačného spoluhráča Pavla Nedvěda.

"Nevedel som o tom, dozvedel som sa to z novín," prezradil Koller prednedávnom. "Sluší im to. Daru poznám, je to moja bývalá susedka. Je vidieť, že sú spolu šťastní a o tom to je," vyjadril sa na margo milencov legendárny kanonier, ktorý nedávno dotočil autobiografický dokumentárny film s názvom Jan Koller: Príbeh obyčajného chlapca, ktorý pojednáva o rozprávkovej kariére a úspechoch bývalého futbalistu.

"Je to skôr taký návod pre začínajúcich futbalistov, že sa netreba vzdávať, musí sa bojovať a ísť za svojim cieľom," charakterizoval film, ktorý príde do kín 3. februára a okrem iných sa v ňom objaví aj Pavel Nedvěd.