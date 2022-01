Banská Bystrica má nového trénera: Poikonena strieda ďalší Fín

Novým trénerom hokejistov HC '05 Banská Bystrica sa stal Fín Antti Karhula (45). S momentálne deviatym tímom extraligovej tabuľky sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Informoval o tom oficiálny web klubu.

Karhulovi budú ako asistenti pomáhať Ivan Droppa a Tomáš Surový, ktorí dočasne viedli mužstvo od začiatku decembra po predčasnom konci iného fínskeho kouča Tuukku Poikonena.

"Chceli sme doplniť trénerský štáb, nakoľko momentálne išlo o prechodné obdobie, počas ktorého sme dali príležitosť viesť tím Ivanovi Droppovi s Tomášom Surovým. Pre nich je to cenná skúsenosť a dá im to veľa do ich trénerskej kariéry," uviedol pre web "baranov" športový manažér klubu Július Koval.

"Určite sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Anttim, ktorý má skúsenosti ako hlavný tréner a mali sme na neho dobré referencie. Taktiež po telefonáte s ním som mal z toho dobrý pocit a verím, že sa nám pod jeho vedením bude dariť. Má svoje predstavy, ale nejaké zásadné veci nebudeme môcť meniť. Už na to nie je až taký priestor, v podstate každý druhý deň hráme zápas a tréningov je čoraz menej. Budeme chcieť hrať jednoducho, aktívne a tvrdo."

Štyridsaťpäťročný Karhula je bývalý útočník, od roku 2010 sa vydal na trénerskú dráhu. Odštartoval ju pôsobením pri doraste a následne juniorke fínskeho tímu KooKoo Kouvola. Od sezóny 2014/2015 pôsobil ako hlavný tréner tímu Hermes v tretej a následnej druhej najvyššej fínskej lige. V Hermese pod jeho vedením pôsobili aj Denis Godla (2015/16), Juraj Hollý či Ondrej Mikula (2016/17). Potom viedli jeho kroky do Maďarska, kde bol asistent a neskôr hlavný kouč tímu Fehérvár AV19, ktorý trénoval v EBEL, respektíve ICE Hockey League. V tomto ročníku neviedol z pozície trénera žiadne mužstvo.

"Všetko sa udialo pomerne rýchlo. Hľadal som prácu v podstate už od augusta, príliš veľa možností však nebolo a zároveň som čakal na vhodnú príležitosť. V istom bode mi môj agent povedal, že Banská Bystrica prejavila o mňa záujem, bolo to približne okolo Vianoc. Začal som teda sledovať ich zápasy vždy, keď to bolo možné. Posledné dni boli hektické, Július mi volal, či som stále voľný a povedal som mu, že áno. Som nadšený, je to pre mňa dobrá príležitosť. Určite mám predstavy o zmenách v hre, ale musíme byť trpezliví. Čaká nás množstvo zápasov a málo tréningov. Musíme na to ísť pomaly, nemôžeme všetko otočiť o 180 stupňov," povedal Karhula.