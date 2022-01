Rozruch na tréningu Djokoviča: Kouč mu ukázal mobil a Novak náhle odišiel z kurtu

Čo mu to ukázal? Srbský tenista Novak Djokovič (34) mal vo štvrtok vyhradený na tréning kurt Roda Lavera na dve hodiny. Trénoval však iba necelých 30 minút! Potom sa zbalil a kurt opustil.

Podľa denníka The Age sa tak stalo po tom, čo za nim počas tréningu prišiel kondičný tréner Marco Panichi a ukázal mu nejakú správu v telefóne. Djokovič si krátko na to zbalil veci a z kurtu odišiel.

Djokovičovi vyžrebovali v 1. kole Australian Open krajana Miomirema Kecmanoviča. Zatiaľ ale nie je isté, či do turnaja nastúpi. Hoci mu v pondelok súd vyhovel o odvolaní a vrátil mu víza, všetko má teraz v rukách minister pre imigráciu Alex Hawke, ktorý môže Novakovi vziať víza a deportovať ho z krajiny.

Djokoviča môžu čakať problémy aj po návrate do vlasti. Srb počas svojej obhajoby udelenia zdravotnej výnimky z povinného očkovania zverejnil aj to, že v decembri absolvoval už ako nakazený rozhovor s novinárom.

"Vyzerá to ako zjavné porušenie našich predpisov. Detaily jeho konania v decembri však nie sú stopercentne jasné a iba Djokovič pozná odpovede," povedal srbská premiérka Ana Brnabičová v rozhovore pre BBC. Ak by sa Djokovičovi preukázala vina, hrozil by mu v najhoršom prípade trest až na tri roky odňatia slobody.