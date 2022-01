Verdikt o deportácii Djokoviča z Austrálie: Prečo sa rozhodnutie odkladá?

Srbského tenistu Novaka Djokoviča (34) zaradili organizátori do žrebu na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open. Stále však nie je isté, či na turnaji nastúpi.

Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zvažuje využiť svoju právomoc a obhajcovi titulu opätovne zrušiť víza. Portál The Age informoval, že podľa zdrojov z austrálskej vlády vo štvrtok rozhodnutie ešte nepadne.

Djokoviča môžu čakať problémy aj po návrate do vlasti. Srb počas svojej obhajoby udelenia zdravotnej výnimky z povinného očkovania zverejnil aj to, že v decembri absolvoval už ako nakazený rozhovor s novinárom.

"Vyzerá to ako zjavné porušenie našich predpisov. Detaily jeho konania v decembri však nie sú stopercentne jasné a iba Djokovič pozná odpovede," povedal srbská premiérka Ana Brnabičová v rozhovore pre BBC. Ak by sa Djokovičovi preukázala vina, hrozil by mu v najhoršom prípade trest až na tri roky odňatia slobody.

Ak by Djokovič na turnaji mohol štartovať, v 1. kole by nastúpil proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi. Najvyššie nasadený hráč by chcel v Melbourne zabojovať o jubilejný desiaty titul na Australian Open. V prípade úspechu si môže pripísať rekordný 21. triumf na turnajoch veľkej štvorky. Informovala agentúra AFP.